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Путин счел обидным суждение о "неясности" экономической модели России - 07.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240607/putin-848979418.html
Путин счел обидным суждение о "неясности" экономической модели России
Путин счел обидным суждение о "неясности" экономической модели России - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин счел обидным суждение о "неясности" экономической модели России
Слова политолога, модератора пленарной сессии ПМЭФ Сергея Караганова о том, что экономическая модель, присущая России, является неясной, обидны. Об этом заявил... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T17:08+0300
2024-06-07T17:16+0300
экономика
пмэф-2024
владимир путин
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Слова политолога, модератора пленарной сессии ПМЭФ Сергея Караганова о том, что экономическая модель, присущая России, является неясной, обидны. Об этом заявил президент Владимир Путин."Я чувствую, что у нас будет не обсуждение, а такая дискуссия, потому что то, что вы сказали, звучит обидно и для правительства Российской Федерации и для других", - ответил он Караганову. "Мы что-то делаем явно, но совершенно понятно, что мы ещё не определились, что мы делаем", - сказал политолог. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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пмэф-2024, владимир путин
Экономика, ПМЭФ-2024, Владимир Путин
17:08 07.06.2024 (обновлено: 17:16 07.06.2024)
 
Путин счел обидным суждение о "неясности" экономической модели России

Путин назвал обидными слова, что российская экономическая модель неясная

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Пленарное заседание
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Слова политолога, модератора пленарной сессии ПМЭФ Сергея Караганова о том, что экономическая модель, присущая России, является неясной, обидны. Об этом заявил президент Владимир Путин.
"Я чувствую, что у нас будет не обсуждение, а такая дискуссия, потому что то, что вы сказали, звучит обидно и для правительства Российской Федерации и для других", - ответил он Караганову.
"Мы что-то делаем явно, но совершенно понятно, что мы ещё не определились, что мы делаем", - сказал политолог.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Путин заявил о готовности к обсуждениям, которые будут полезны экономике
16:48
 
ЭкономикаПМЭФ-2024Владимир Путин
 
 
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