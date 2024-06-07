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Путин счел обидным суждение о "неясности" экономической модели России

Путин счел обидным суждение о "неясности" экономической модели России - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин счел обидным суждение о "неясности" экономической модели России

Слова политолога, модератора пленарной сессии ПМЭФ Сергея Караганова о том, что экономическая модель, присущая России, является неясной, обидны. Об этом заявил... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T17:08+0300

2024-06-07T17:08+0300

2024-06-07T17:16+0300

экономика

пмэф-2024

владимир путин

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Слова политолога, модератора пленарной сессии ПМЭФ Сергея Караганова о том, что экономическая модель, присущая России, является неясной, обидны. Об этом заявил президент Владимир Путин."Я чувствую, что у нас будет не обсуждение, а такая дискуссия, потому что то, что вы сказали, звучит обидно и для правительства Российской Федерации и для других", - ответил он Караганову. "Мы что-то делаем явно, но совершенно понятно, что мы ещё не определились, что мы делаем", - сказал политолог. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.

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пмэф-2024, владимир путин