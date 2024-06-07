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Центры мирового развития сегодня смещаются в Азию, заявил Путин

Центры мирового развития сегодня смещаются в Азию, заявил Путин - 07.06.2024, ПРАЙМ

Центры мирового развития сегодня смещаются в Азию, заявил Путин

Центры мирового развития сегодня смещаются в Азию, и России надо быть ближе к ним, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T17:14+0300

2024-06-07T17:14+0300

2024-06-07T17:23+0300

экономика

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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Центры мирового развития сегодня смещаются в Азию, и России надо быть ближе к ним, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ."Когда-то Петр Первый прорубал окно в Европу, почему? Да потому что основное развитие там было… Центры мирового развития сегодня смещаются в Азию, и, конечно, надо быть ближе к этим центрам развития", - сказал он.По его словам, центр экономического развития России сдвигается, и в этой связи нужно развивать Сибирь и Дальний Восток."Надеюсь, что заметно, что сделано за последние десятилетия. Вот за последние 10 лет по поводу развития Дальнего Востока. Сейчас не буду всего перечислять, но у нас достаточно большая программа. То же самое касается и Сибири в целом. Повторяю, и Западной, и Восточной", - отметил глава государства.Путин напомнил о развитии, еще с советских времен, западносибирского региона, откуда страна получает минеральные ресурсы. "Постепенно центр экономического развития сдвигается, все восточнее и севернее", - сказал Путин.Глава государства также добавил, что Россия будет прирастать Арктикой."Если раньше говорили, что Россия будет прирастать Сибирью, то теперь можно сказать, что Россия будет прирастать и Арктикой, потому что основные минеральные ресурсы у нас там. Вот так вот получается. Они еще сложные и дорогостоящие по разработке, но, тем не менее, это очень большие перспективы", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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