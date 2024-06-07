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Разворот на восток: ПМЭФ показал, с кем Россия намерена работать в будущем - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Разворот на восток: ПМЭФ показал, с кем Россия намерена работать в будущем
Разворот на восток: ПМЭФ показал, с кем Россия намерена работать в будущем - 07.06.2024, ПРАЙМ
Разворот на восток: ПМЭФ показал, с кем Россия намерена работать в будущем
В ходе Петербургского международного экономического форума Россия наглядно показала, что развернулась в сторону Азии и остального незападного мира, тем самым... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T17:22+0300
2024-06-07T17:22+0300
россия
запад
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. В ходе Петербургского международного экономического форума Россия наглядно показала, что развернулась в сторону Азии и остального незападного мира, тем самым оставив США и Евросоюз в меньшинстве. Об этом пишет агентство Reuters. Так, автор статьи отмечает, что эскалация украинского конфликта привела к сильнейшему ухудшению отношений России с Западом со времен Карибского кризиса 1962 года. Тем не менее, отмечается, что западные санкции не подорвали экономику России. Наоборот, это сподвигло Моску наладить связи с Китаем, крупными региональными державами на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.В этом году, по мнению участников ПМЭФ, слова которыз приводит Reuters, мероприятие стало горяздо масштабнее, что предоставило странам-участницам множество возможностей для сотрудничества с Россией. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
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россия, запад
РОССИЯ, ЗАПАД
17:22 07.06.2024
 
Разворот на восток: ПМЭФ показал, с кем Россия намерена работать в будущем

Reuters: ПМЭФ продемонстрировал намерение России сотрудничать с незападным миром

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Пленарное заседание
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. В ходе Петербургского международного экономического форума Россия наглядно показала, что развернулась в сторону Азии и остального незападного мира, тем самым оставив США и Евросоюз в меньшинстве. Об этом пишет агентство Reuters.
Так, автор статьи отмечает, что эскалация украинского конфликта привела к сильнейшему ухудшению отношений России с Западом со времен Карибского кризиса 1962 года.
Тем не менее, отмечается, что западные санкции не подорвали экономику России. Наоборот, это сподвигло Моску наладить связи с Китаем, крупными региональными державами на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.
В этом году, по мнению участников ПМЭФ, слова которыз приводит Reuters, мероприятие стало горяздо масштабнее, что предоставило странам-участницам множество возможностей для сотрудничества с Россией.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
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Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
 
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