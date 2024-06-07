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Разворот на восток: ПМЭФ показал, с кем Россия намерена работать в будущем

Разворот на восток: ПМЭФ показал, с кем Россия намерена работать в будущем - 07.06.2024, ПРАЙМ

Разворот на восток: ПМЭФ показал, с кем Россия намерена работать в будущем

В ходе Петербургского международного экономического форума Россия наглядно показала, что развернулась в сторону Азии и остального незападного мира, тем самым... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T17:22+0300

2024-06-07T17:22+0300

2024-06-07T17:22+0300

россия

запад

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. В ходе Петербургского международного экономического форума Россия наглядно показала, что развернулась в сторону Азии и остального незападного мира, тем самым оставив США и Евросоюз в меньшинстве. Об этом пишет агентство Reuters. Так, автор статьи отмечает, что эскалация украинского конфликта привела к сильнейшему ухудшению отношений России с Западом со времен Карибского кризиса 1962 года. Тем не менее, отмечается, что западные санкции не подорвали экономику России. Наоборот, это сподвигло Моску наладить связи с Китаем, крупными региональными державами на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.В этом году, по мнению участников ПМЭФ, слова которыз приводит Reuters, мероприятие стало горяздо масштабнее, что предоставило странам-участницам множество возможностей для сотрудничества с Россией. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>

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