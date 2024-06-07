https://1prime.ru/20240607/putin-848981635.html
Путин рассказал, сколько США задолжали мировой экономике
Путин рассказал, сколько США задолжали мировой экономике - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, сколько США задолжали мировой экономике
Соединенные Штаты задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов, и эта сумма ничем не обеспечена, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T17:42+0300
2024-06-07T17:42+0300
2024-06-07T17:44+0300
экономика
сша
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84058/54/840585460_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_09edf60c4eb14273731c49dc081492cf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов, и эта сумма ничем не обеспечена, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседание ПМЭФ.По словам главы государства, США эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке и на этой эксплуатации серьезно зарабатывают. "По данным, которые есть в открытом доступе, США, условно, задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов. Это 12,6 триллиона долларов - это то, что держат физические лица на своих банковских счетах или просто в карманах под матрацем, как у нас говорят, вне границ США, плюс еще 10 триллионов взято американскими компаниями", - подчеркнул Путин.Всего, по его словам, это это 22,6 триллиона, которые ничем не обеспечены, кроме доверия к американской экономике."Оставшиеся от 54,3 - это то, что граждане других стран вложили в американские компании и их вложения в американские компании обеспечены надежностью этих компаний и их стоимостью", - добавил Путин.Однако надежность этих средств также в конечном счете зависит от американской экономической системы, подчеркнул президент.Сокращение объемов экономики США Путин назвал проблемой для всех держателей долларовой массы."Что происходит в этой связи в мире: объёмы американской экономики сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Имею в виду не только их долг, который зашкаливает, но и то, что они не всегда справляются с заданными для себя целями по инфляции", - отметил президент.Он привел в пример то, что у США были заданы цели по инфляции 2%, а они "вылетают как совсем недавно было в период пандемии за 7-8%, что подрывает доверие к американской экономике "."А чем же она обеспечена, если если ещё и сокращается? Ничем. И это проблема. Это безусловная проблема для всех держателей долларовой массы ", - указал глава государства.
https://1prime.ru/20240605/ssha-848880533.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84058/54/840585460_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_130fc2096ccdea739ce917932996233b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, владимир путин
Экономика, США, Владимир Путин
Путин рассказал, сколько США задолжали мировой экономике
Путин: США задолжали мировой экономике $54,3 трлн, которые ничем не обеспечены
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов, и эта сумма ничем не обеспечена, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседание ПМЭФ.
По словам главы государства, США эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке и на этой эксплуатации серьезно зарабатывают.
"По данным, которые есть в открытом доступе, США, условно, задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов. Это 12,6 триллиона долларов - это то, что держат физические лица на своих банковских счетах или просто в карманах под матрацем, как у нас говорят, вне границ США, плюс еще 10 триллионов взято американскими компаниями", - подчеркнул Путин.
Путин объяснил, почему США "потихонечку съезжают с орбиты"
Всего, по его словам, это это 22,6 триллиона, которые ничем не обеспечены, кроме доверия к американской экономике.
"Оставшиеся от 54,3 - это то, что граждане других стран вложили в американские компании и их вложения в американские компании обеспечены надежностью этих компаний и их стоимостью", - добавил Путин.
Однако надежность этих средств также в конечном счете зависит от американской экономической системы, подчеркнул президент.
Сокращение объемов экономики США Путин назвал проблемой для всех держателей долларовой массы.
"Что происходит в этой связи в мире: объёмы американской экономики сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Имею в виду не только их долг, который зашкаливает, но и то, что они не всегда справляются с заданными для себя целями по инфляции", - отметил президент.
Он привел в пример то, что у США были заданы цели по инфляции 2%, а они "вылетают как совсем недавно было в период пандемии за 7-8%, что подрывает доверие к американской экономике ".
"А чем же она обеспечена, если если ещё и сокращается? Ничем. И это проблема. Это безусловная проблема для всех держателей долларовой массы ", - указал глава государства.