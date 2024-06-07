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Путин призвал производителей вооружения выпускать гражданскую продукцию - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Путин призвал производителей вооружения выпускать гражданскую продукцию
Путин призвал производителей вооружения выпускать гражданскую продукцию - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин призвал производителей вооружения выпускать гражданскую продукцию
Производители вооружений должны также выпускать гражданскую продукцию, заявил в рамках пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T17:44+0300
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вооружения
россия
оружие
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Производители вооружений должны также выпускать гражданскую продукцию, заявил в рамках пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин."Во всем мире те, кто производит специальную технику и вооружение, они одновременно производят и гражданскую продукцию", — сказал глава государства.Путин подчеркнул, что такое решение привлечет в отрасль инвестиции и высокие технологии. Он заключил, что у России есть план в этом направлении, который успешно реализуется.
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россия, оружие
Вооружения, РОССИЯ, ОРУЖИЕ
17:44 07.06.2024
 
Путин призвал производителей вооружения выпускать гражданскую продукцию

Путин: производители вооружения должны делать гражданскую продукцию

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пленарном заседании, ПМЭФ-2024
Владимир Путин на пленарном заседании, ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Производители вооружений должны также выпускать гражданскую продукцию, заявил в рамках пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин.
"Во всем мире те, кто производит специальную технику и вооружение, они одновременно производят и гражданскую продукцию", — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что такое решение привлечет в отрасль инвестиции и высокие технологии. Он заключил, что у России есть план в этом направлении, который успешно реализуется.
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