https://1prime.ru/20240607/putin-848981820.html

Путин призвал производителей вооружения выпускать гражданскую продукцию

Путин призвал производителей вооружения выпускать гражданскую продукцию - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин призвал производителей вооружения выпускать гражданскую продукцию

Производители вооружений должны также выпускать гражданскую продукцию, заявил в рамках пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T17:44+0300

2024-06-07T17:44+0300

2024-06-07T17:44+0300

вооружения

россия

оружие

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Производители вооружений должны также выпускать гражданскую продукцию, заявил в рамках пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин."Во всем мире те, кто производит специальную технику и вооружение, они одновременно производят и гражданскую продукцию", — сказал глава государства.Путин подчеркнул, что такое решение привлечет в отрасль инвестиции и высокие технологии. Он заключил, что у России есть план в этом направлении, который успешно реализуется.

https://1prime.ru/20240607/orban-848948990.html

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россия, оружие