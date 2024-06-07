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Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин
Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин - 07.06.2024, ПРАЙМ
Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин
Россия не бряцает ядерным оружием. Об этом в ходе пленарной сессии ПМЭФ заявил президент страны Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T18:03+0300
2024-06-07T18:03+0300
вооружения
россия
владимир путин
ядерное оружие
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Россия не бряцает ядерным оружием. Об этом в ходе пленарной сессии ПМЭФ заявил президент страны Владимир Путин."Мы не бряцаем (ядерным оружием - ред.)", — отметил глава государства.Он подчеркнул, что верит в то, что мир никогда не столкнется с ракетно-ядерными ударами и что такая необходимость не возникнет. Путин подчеркнул, что он по-прежнему верит в возможность разрешения конфликтов через дипломатические каналы.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
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россия, владимир путин, ядерное оружие
Вооружения, РОССИЯ, Владимир Путин, ядерное оружие
18:03 07.06.2024
 
Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин

Путин: я исхожу из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с мэром Тюмени Русланом Кухаруком
Президент Владимир Путин встретился с мэром Тюмени Русланом Кухаруком
© POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Россия не бряцает ядерным оружием. Об этом в ходе пленарной сессии ПМЭФ заявил президент страны Владимир Путин.
"Мы не бряцаем (ядерным оружием - ред.)", — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что верит в то, что мир никогда не столкнется с ракетно-ядерными ударами и что такая необходимость не возникнет. Путин подчеркнул, что он по-прежнему верит в возможность разрешения конфликтов через дипломатические каналы.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
 
ВооруженияРОССИЯВладимир Путинядерное оружие
 
 
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