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Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин

Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин - 07.06.2024, ПРАЙМ

Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин

Россия не бряцает ядерным оружием. Об этом в ходе пленарной сессии ПМЭФ заявил президент страны Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T18:03+0300

2024-06-07T18:03+0300

2024-06-07T18:03+0300

вооружения

россия

владимир путин

ядерное оружие

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Россия не бряцает ядерным оружием. Об этом в ходе пленарной сессии ПМЭФ заявил президент страны Владимир Путин."Мы не бряцаем (ядерным оружием - ред.)", — отметил глава государства.Он подчеркнул, что верит в то, что мир никогда не столкнется с ракетно-ядерными ударами и что такая необходимость не возникнет. Путин подчеркнул, что он по-прежнему верит в возможность разрешения конфликтов через дипломатические каналы.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, ядерное оружие