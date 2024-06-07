https://1prime.ru/20240607/putin-848983210.html

Путин вспомнил цитату Сталина, говоря о западных партнерах

Путин вспомнил цитату Сталина, говоря о западных партнерах - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин вспомнил цитату Сталина, говоря о западных партнерах

Президент России Владимир Путин, упоминая на пленарном заседании ПМЭФ отношения с западными партнерами, вспомнил высказывание советского лидера Иосифа Сталина... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T18:03+0300

2024-06-07T18:03+0300

2024-06-07T18:11+0300

владимир путин

пмэф-2024

запад

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, упоминая на пленарном заседании ПМЭФ отношения с западными партнерами, вспомнил высказывание советского лидера Иосифа Сталина относительно Союза писателей - "других писателей у меня нет". "Как говорил Иосиф Виссарионович - "других писателей у меня нет", он говорил в отношении Союза писателей в свое время, когда (Лаврентий) Берия пришел на них настучать в очередной раз. Он говорил: "других писателей у меня нет", - напомнил Путин.По словам Путина, в этой ситуации бессмысленно "воевать со всеми"."Ну вот такие партнеры, что же теперь сделать? Со всеми воевать, что ли? Но надо добиваться, конечно, таких договоренностей и таких условий, которые бы соответствовали "а" - нашим интересам, и были бы максимально надежны", - отметил глава государства.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240607/karaganov-848982272.html

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владимир путин, пмэф-2024, запад