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Путин вспомнил цитату Сталина, говоря о западных партнерах
Путин вспомнил цитату Сталина, говоря о западных партнерах - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин вспомнил цитату Сталина, говоря о западных партнерах
Президент России Владимир Путин, упоминая на пленарном заседании ПМЭФ отношения с западными партнерами, вспомнил высказывание советского лидера Иосифа Сталина... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T18:03+0300
2024-06-07T18:03+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, упоминая на пленарном заседании ПМЭФ отношения с западными партнерами, вспомнил высказывание советского лидера Иосифа Сталина относительно Союза писателей - "других писателей у меня нет". "Как говорил Иосиф Виссарионович - "других писателей у меня нет", он говорил в отношении Союза писателей в свое время, когда (Лаврентий) Берия пришел на них настучать в очередной раз. Он говорил: "других писателей у меня нет", - напомнил Путин.По словам Путина, в этой ситуации бессмысленно "воевать со всеми"."Ну вот такие партнеры, что же теперь сделать? Со всеми воевать, что ли? Но надо добиваться, конечно, таких договоренностей и таких условий, которые бы соответствовали "а" - нашим интересам, и были бы максимально надежны", - отметил глава государства.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Владимир Путин, ПМЭФ-2024, ЗАПАД
Путин вспомнил цитату Сталина, говоря о западных партнерах
Путин, говоря о западных партнерах, вспомнил цитату Сталина: "других писателей у меня нет"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, упоминая на пленарном заседании ПМЭФ отношения с западными партнерами, вспомнил высказывание советского лидера Иосифа Сталина относительно Союза писателей - "других писателей у меня нет".
"Как говорил Иосиф Виссарионович - "других писателей у меня нет", он говорил в отношении Союза писателей в свое время, когда (Лаврентий) Берия пришел на них настучать в очередной раз. Он говорил: "других писателей у меня нет", - напомнил Путин.
По словам Путина, в этой ситуации бессмысленно "воевать со всеми".
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"Ну вот такие партнеры, что же теперь сделать? Со всеми воевать, что ли? Но надо добиваться, конечно, таких договоренностей и таких условий, которые бы соответствовали "а" - нашим интересам, и были бы максимально надежны", - отметил глава государства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.