Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин вспомнил цитату Сталина, говоря о западных партнерах - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240607/putin-848983210.html
Путин вспомнил цитату Сталина, говоря о западных партнерах
Путин вспомнил цитату Сталина, говоря о западных партнерах - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин вспомнил цитату Сталина, говоря о западных партнерах
Президент России Владимир Путин, упоминая на пленарном заседании ПМЭФ отношения с западными партнерами, вспомнил высказывание советского лидера Иосифа Сталина... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T18:03+0300
2024-06-07T18:11+0300
владимир путин
пмэф-2024
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848973704_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dbbb70f582d88fa88d5356489289ac94.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, упоминая на пленарном заседании ПМЭФ отношения с западными партнерами, вспомнил высказывание советского лидера Иосифа Сталина относительно Союза писателей - "других писателей у меня нет". "Как говорил Иосиф Виссарионович - "других писателей у меня нет", он говорил в отношении Союза писателей в свое время, когда (Лаврентий) Берия пришел на них настучать в очередной раз. Он говорил: "других писателей у меня нет", - напомнил Путин.По словам Путина, в этой ситуации бессмысленно "воевать со всеми"."Ну вот такие партнеры, что же теперь сделать? Со всеми воевать, что ли? Но надо добиваться, конечно, таких договоренностей и таких условий, которые бы соответствовали "а" - нашим интересам, и были бы максимально надежны", - отметил глава государства.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240607/karaganov-848982272.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848973704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2174b34f924b743979aa714f0316c88e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, пмэф-2024, запад
Владимир Путин, ПМЭФ-2024, ЗАПАД
18:03 07.06.2024 (обновлено: 18:11 07.06.2024)
 
Путин вспомнил цитату Сталина, говоря о западных партнерах

Путин, говоря о западных партнерах, вспомнил цитату Сталина: "других писателей у меня нет"

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пленарном заседании, ПМЭФ-2024
Владимир Путин на пленарном заседании, ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, упоминая на пленарном заседании ПМЭФ отношения с западными партнерами, вспомнил высказывание советского лидера Иосифа Сталина относительно Союза писателей - "других писателей у меня нет".
"Как говорил Иосиф Виссарионович - "других писателей у меня нет", он говорил в отношении Союза писателей в свое время, когда (Лаврентий) Берия пришел на них настучать в очередной раз. Он говорил: "других писателей у меня нет", - напомнил Путин.
По словам Путина, в этой ситуации бессмысленно "воевать со всеми".
Владимир Путин на пленарном заседании, ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Путин ответил Караганову на фразу про клюнувшего правительство петуха
17:47
"Ну вот такие партнеры, что же теперь сделать? Со всеми воевать, что ли? Но надо добиваться, конечно, таких договоренностей и таких условий, которые бы соответствовали "а" - нашим интересам, и были бы максимально надежны", - отметил глава государства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
Владимир ПутинПМЭФ-2024ЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала