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Путин не исключил внесения изменений в ядерную доктрину России
Путин не исключил внесения изменений в ядерную доктрину России - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин не исключил внесения изменений в ядерную доктрину России
В российскую ядерную доктрину могут быть внесены изменения, заявил на ПМЭФ президент страны Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T18:04+0300
2024-06-07T18:04+0300
2024-06-07T18:04+0300
владимир путин
ядерное оружие
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. В российскую ядерную доктрину могут быть внесены изменения, заявил на ПМЭФ президент страны Владимир Путин."Эта доктрина, это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесение каких-то изменений в эту доктрину", - сказал он.Как в марте говорил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, в ядерной доктрине изложено условие, при котором Москва применит ядерное оружие. По его словам, оно называется прощальным.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, перечислены в российской Военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно этим документам, применение возможно в случае агрессии против РФ или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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владимир путин, ядерное оружие, пмэф-2024
Владимир Путин, ядерное оружие, ПМЭФ-2024
Путин не исключил внесения изменений в ядерную доктрину России
Путин заявил, что не исключает внесения изменений в ядерную доктрину России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. В российскую ядерную доктрину могут быть внесены изменения, заявил на ПМЭФ президент страны Владимир Путин.
"Эта доктрина, это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесение каких-то изменений в эту доктрину", - сказал он.
Как в марте говорил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, в ядерной доктрине изложено условие, при котором Москва применит ядерное оружие. По его словам, оно называется прощальным.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, перечислены в российской Военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно этим документам, применение возможно в случае агрессии против РФ или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.