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Путин призвал Грефа и Костина не "высасывать" деньги из других банков

Путин призвал Грефа и Костина не "высасывать" деньги из других банков - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин призвал Грефа и Костина не "высасывать" деньги из других банков

Анонсируя введение нового финансового инструмента — сберегательного сертификата — Владимир Путин призвал глав Сбербанка и ВТБ "не высасывать как пылесос" деньги | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T16:09+0300

2024-06-07T16:09+0300

2024-06-07T16:09+0300

владимир путин

герман греф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Анонсируя введение нового финансового инструмента — сберегательного сертификата — Владимир Путин призвал глав Сбербанка и ВТБ "не высасывать как пылесос" деньги из других кредитных организаций. "Не хотелось чтобы вы, Герман Оскарович [Греф], вместе с Андреем Леонидовичем [Костиным] как пылесос высасывали все из других банков. Но мы потом поговорим еще об этом", — сказал глава государства на пленарной сессии ПМЭФ. По мнению опрошенных "Праймом" экспертов, предложенный президентом механизм должен во многом улучшить сложившуюся практику и устранить ряд недостатков. Прежде всего, сберегательные сертификаты теперь будут застрахованы в АСВ на сумму 2,8 миллиона рублей, а это в два раза больше, чем страховка по обычным банковским вкладам. Второй плюс - банки будут предлагать по ним более высокий процент, зафиксированный на весь срок действия ценной бумаги.

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владимир путин, герман греф, андрей костин, пмэф-2024