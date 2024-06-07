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Путин призвал Грефа и Костина не "высасывать" деньги из других банков
Путин призвал Грефа и Костина не "высасывать" деньги из других банков - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин призвал Грефа и Костина не "высасывать" деньги из других банков
Анонсируя введение нового финансового инструмента — сберегательного сертификата — Владимир Путин призвал глав Сбербанка и ВТБ "не высасывать как пылесос" деньги | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T16:09+0300
2024-06-07T16:09+0300
2024-06-07T16:09+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Анонсируя введение нового финансового инструмента — сберегательного сертификата — Владимир Путин призвал глав Сбербанка и ВТБ "не высасывать как пылесос" деньги из других кредитных организаций. "Не хотелось чтобы вы, Герман Оскарович [Греф], вместе с Андреем Леонидовичем [Костиным] как пылесос высасывали все из других банков. Но мы потом поговорим еще об этом", — сказал глава государства на пленарной сессии ПМЭФ. По мнению опрошенных "Праймом" экспертов, предложенный президентом механизм должен во многом улучшить сложившуюся практику и устранить ряд недостатков. Прежде всего, сберегательные сертификаты теперь будут застрахованы в АСВ на сумму 2,8 миллиона рублей, а это в два раза больше, чем страховка по обычным банковским вкладам. Второй плюс - банки будут предлагать по ним более высокий процент, зафиксированный на весь срок действия ценной бумаги.
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владимир путин, герман греф, андрей костин, пмэф-2024
Владимир Путин, Герман Греф, Андрей Костин, ПМЭФ-2024
Путин призвал Грефа и Костина не "высасывать" деньги из других банков
Путин призвал Грефа и Костина не "высасывать" деньги из других банков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Анонсируя введение нового финансового инструмента — сберегательного сертификата — Владимир Путин призвал глав Сбербанка и ВТБ "не высасывать как пылесос" деньги из других кредитных организаций.
"Не хотелось чтобы вы, Герман Оскарович [Греф], вместе с Андреем Леонидовичем [Костиным] как пылесос высасывали все из других банков. Но мы потом поговорим еще об этом", — сказал глава государства на пленарной сессии ПМЭФ.
По мнению опрошенных "Праймом" экспертов, предложенный президентом механизм должен во многом улучшить сложившуюся практику и устранить ряд недостатков. Прежде всего, сберегательные сертификаты теперь будут застрахованы в АСВ на сумму 2,8 миллиона рублей, а это в два раза больше, чем страховка по обычным банковским вкладам. Второй плюс - банки будут предлагать по ним более высокий процент, зафиксированный на весь срок действия ценной бумаги.
Выгоднее вклада. Как заработает новый инструмент, предложенный Путиным