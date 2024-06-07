https://1prime.ru/20240607/rech-848946164.html
Песков рассказал, чему будет посвящена речь Путина на пленарной сессии ПМЭФ
Песков рассказал, чему будет посвящена речь Путина на пленарной сессии ПМЭФ - 07.06.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал, чему будет посвящена речь Путина на пленарной сессии ПМЭФ
Выступление Владимира Путина в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума будет посвящено главным образом российской экономике,... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T09:55+0300
2024-06-07T09:55+0300
2024-06-07T09:55+0300
пмэф-2024
владимир путин
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С. ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Выступление Владимира Путина в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума будет посвящено главным образом российской экономике, сообщил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Традиционно президент, конечно, делает акцент на экономике. Поэтому я убежден, что его речь будет главным образом посвящена экономике нашей страны", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.Также Песков предположил, что дискуссия так или иначе уйдет в тему политэкономии, поскольку в современном мире все упирается в это."Если брать в совокупности: и выступление президента, и затем дальнейшую дискуссию, которая состоится, то смело можно предположить, что так или иначе, конечно же, дискуссия уйдет в политэкономию скорее. Потому что в современном мире все упирается именно в политэкономию", - отметил представитель Кремля.По его словам, "ни чистой политики, ни чистой экономики больше не существует".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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пмэф-2024, владимир путин, дмитрий песков
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков рассказал, чему будет посвящена речь Путина на пленарной сессии ПМЭФ
Песков: речь Путина на пленарной сессии ПМЭФ будет посвящена экономике России
С. ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Выступление Владимира Путина в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума будет посвящено главным образом российской экономике, сообщил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Традиционно президент, конечно, делает акцент на экономике. Поэтому я убежден, что его речь будет главным образом посвящена экономике нашей страны", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Также Песков предположил, что дискуссия так или иначе уйдет в тему политэкономии, поскольку в современном мире все упирается в это.
Песков заявил, что ПМЭФ сохранил международную направленность
"Если брать в совокупности: и выступление президента, и затем дальнейшую дискуссию, которая состоится, то смело можно предположить, что так или иначе, конечно же, дискуссия уйдет в политэкономию скорее. Потому что в современном мире все упирается именно в политэкономию", - отметил представитель Кремля.
По его словам, "ни чистой политики, ни чистой экономики больше не существует".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.