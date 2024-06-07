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Песков рассказал, чему будет посвящена речь Путина на пленарной сессии ПМЭФ

Песков рассказал, чему будет посвящена речь Путина на пленарной сессии ПМЭФ - 07.06.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал, чему будет посвящена речь Путина на пленарной сессии ПМЭФ

Выступление Владимира Путина в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума будет посвящено главным образом российской экономике,... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T09:55+0300

2024-06-07T09:55+0300

2024-06-07T09:55+0300

пмэф-2024

владимир путин

дмитрий песков

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С. ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Выступление Владимира Путина в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума будет посвящено главным образом российской экономике, сообщил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Традиционно президент, конечно, делает акцент на экономике. Поэтому я убежден, что его речь будет главным образом посвящена экономике нашей страны", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.Также Песков предположил, что дискуссия так или иначе уйдет в тему политэкономии, поскольку в современном мире все упирается в это."Если брать в совокупности: и выступление президента, и затем дальнейшую дискуссию, которая состоится, то смело можно предположить, что так или иначе, конечно же, дискуссия уйдет в политэкономию скорее. Потому что в современном мире все упирается именно в политэкономию", - отметил представитель Кремля.По его словам, "ни чистой политики, ни чистой экономики больше не существует".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

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пмэф-2024, владимир путин, дмитрий песков