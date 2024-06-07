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Набиуллина: вероятность сценария с повышением ключевой ставки выросла

Набиуллина: вероятность сценария с повышением ключевой ставки выросла - 07.06.2024, ПРАЙМ

Набиуллина: вероятность сценария с повышением ключевой ставки выросла

ЦБ РФ по-прежнему считает, что перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале, но вероятность сценария, требующего дополнительного повышения ставки,... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T18:51+0300

2024-06-07T18:51+0300

2024-06-07T19:00+0300

банк россии

ставка

ставка банка россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ по-прежнему считает, что перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале, но вероятность сценария, требующего дополнительного повышения ставки, возросла, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."В базовом сценарии мы по-прежнему считаем, что перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале. Однако выросла вероятность сценария, в котором потребуется дополнительное повышение ставки, чтобы придать новый импульс дезинфляции", - сказала она.

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