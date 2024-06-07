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"Ростелеком" думает о запуске сервисов для продавцов маркетплейсов - 07.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Ростелеком" думает о запуске сервисов для продавцов маркетплейсов
"Ростелеком" думает о запуске сервисов для продавцов маркетплейсов - 07.06.2024, ПРАЙМ
"Ростелеком" думает о запуске сервисов для продавцов маркетплейсов
"Ростелеком" в рамках выхода на рынок электронной коммерции изучает возможность запуска собственных сервисов для продавцов на маркетплейсах, которые помогут им... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T06:10+0300
2024-06-07T06:10+0300
экономика
ростелеком
маркетплейс
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. "Ростелеком" в рамках выхода на рынок электронной коммерции изучает возможность запуска собственных сервисов для продавцов на маркетплейсах, которые помогут им в том числе продвигать себя и организовывать бизнес, сообщил РИА Новости на ПМЭФ первый вице-президент и финансовый директор компании Сергей Анохин. "Если говорить про e-com, то здесь есть взаимоотношения целых групп участников этого рынка. Есть маркетплейсы, есть продавцы, которые играют и работают на нескольких каналах, на нескольких площадках, и обеспечение этой деятельности требует своего набора цифровых технологий и решений… Мы видим спрос именно на те решения, на те технологии, которые могут помочь участникам этого рынка работать во многих каналах, продвигать себя, работать с клиентами, обеспечить, организовывать внутренние процессы, включая учет, логистику, ценообразование и так далее. Поэтому мы для себя смотрим на такую область этого рынка", - объяснил он в кулуарах форума. Анохин отметил, что у самих площадок, как правило, есть собственные хорошие технологии, а у продавца есть целый набор потребностей, которые сейчас где-то решаются, а где-то пока нет. "Мы можем создать для них дополнительные удобство и ценность. Наш фокус внимания именно на том, чтобы найти, где соединение разных решений и технологий может помочь участнику такой торговли быть эффективнее", - добавил первый вице-президент. Он также подчеркнул, что у компании уже есть понимание и видение того, как она хочет идти, какие потенциальные позиции занимать. А уже дальше, по его словам, рынок подскажет, с какой скоростью это реализуется. До этого, в конце мая, Анохин рассказал журналистам о том, что "Ростелеком" рассматривает выход на рынок электронной коммерции, также думает о расширении сегмента "финтех". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ростелеком, маркетплейс, пмэф-2024
Экономика, Ростелеком, маркетплейс, ПМЭФ-2024
06:10 07.06.2024
 
"Ростелеком" думает о запуске сервисов для продавцов маркетплейсов

"Ростелеком" думает о запуске сервисов для продвижения продавцов маркетплейсов

© РостелекомРостелеком
Ростелеком
© Ростелеком
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. "Ростелеком" в рамках выхода на рынок электронной коммерции изучает возможность запуска собственных сервисов для продавцов на маркетплейсах, которые помогут им в том числе продвигать себя и организовывать бизнес, сообщил РИА Новости на ПМЭФ первый вице-президент и финансовый директор компании Сергей Анохин.
"Если говорить про e-com, то здесь есть взаимоотношения целых групп участников этого рынка. Есть маркетплейсы, есть продавцы, которые играют и работают на нескольких каналах, на нескольких площадках, и обеспечение этой деятельности требует своего набора цифровых технологий и решений… Мы видим спрос именно на те решения, на те технологии, которые могут помочь участникам этого рынка работать во многих каналах, продвигать себя, работать с клиентами, обеспечить, организовывать внутренние процессы, включая учет, логистику, ценообразование и так далее. Поэтому мы для себя смотрим на такую область этого рынка", - объяснил он в кулуарах форума.
Анохин отметил, что у самих площадок, как правило, есть собственные хорошие технологии, а у продавца есть целый набор потребностей, которые сейчас где-то решаются, а где-то пока нет. "Мы можем создать для них дополнительные удобство и ценность. Наш фокус внимания именно на том, чтобы найти, где соединение разных решений и технологий может помочь участнику такой торговли быть эффективнее", - добавил первый вице-президент.
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Он также подчеркнул, что у компании уже есть понимание и видение того, как она хочет идти, какие потенциальные позиции занимать. А уже дальше, по его словам, рынок подскажет, с какой скоростью это реализуется.
До этого, в конце мая, Анохин рассказал журналистам о том, что "Ростелеком" рассматривает выход на рынок электронной коммерции, также думает о расширении сегмента "финтех".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРостелекоммаркетплейсПМЭФ-2024
 
 
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