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Котяков оценил перспективы применения цифрового рубля в соцобеспечении - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Котяков оценил перспективы применения цифрового рубля в соцобеспечении
Котяков оценил перспективы применения цифрового рубля в соцобеспечении - 07.06.2024, ПРАЙМ
Котяков оценил перспективы применения цифрового рубля в соцобеспечении
Использование цифрового рубля в соцвыплатах будет возможно после его массового распространения, когда инфраструктура будет полностью готова к приему цифрового... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T07:56+0300
2024-06-07T07:56+0300
пмэф-2024
антон котяков
цифровой рубль
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Использование цифрового рубля в соцвыплатах будет возможно после его массового распространения, когда инфраструктура будет полностью готова к приему цифрового рубля в качестве оплаты, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Мы, наверное, сможем это сделать, когда цифровой рубль приобретет большую популярность у наших граждан… Мы должны быть уверены, что инфраструктура предоставления и продаж полностью готова к приему цифрового рубля в качестве оплаты. Введение его сейчас создаст дополнительные неудобства для наших граждан. А вот когда он уже будет иметь массовое распространение – почему бы и нет", - сказал Котяков. Он отметил, что еще не было обсуждения возможности ввода цифрового рубля в систему. Развитие инфраструктуры важно, поскольку все предоставляемые выплаты и меры часто сразу идут в потребление россиян. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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пмэф-2024, антон котяков, цифровой рубль
ПМЭФ-2024, Антон Котяков, цифровой рубль
07:56 07.06.2024
 
Котяков оценил перспективы применения цифрового рубля в соцобеспечении

Котяков: цифровой рубль может войти в соцобеспечение после его массового распространения

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Использование цифрового рубля в соцвыплатах будет возможно после его массового распространения, когда инфраструктура будет полностью готова к приему цифрового рубля в качестве оплаты, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Мы, наверное, сможем это сделать, когда цифровой рубль приобретет большую популярность у наших граждан… Мы должны быть уверены, что инфраструктура предоставления и продаж полностью готова к приему цифрового рубля в качестве оплаты. Введение его сейчас создаст дополнительные неудобства для наших граждан. А вот когда он уже будет иметь массовое распространение – почему бы и нет", - сказал Котяков.
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Он отметил, что еще не было обсуждения возможности ввода цифрового рубля в систему. Развитие инфраструктуры важно, поскольку все предоставляемые выплаты и меры часто сразу идут в потребление россиян.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ПМЭФ-2024Антон Котяковцифровой рубль
 
 
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