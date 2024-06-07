https://1prime.ru/20240607/rubl-848961082.html
Рубль отреагировал на решение ЦБ снижением
Рубль отреагировал на решение ЦБ снижением - 07.06.2024, ПРАЙМ
Рубль отреагировал на решение ЦБ снижением
Рубль краткосрочно отреагировал легким снижением на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку, после чего вернулся на прежние позиции: доллар стабилен около 88,8... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:35+0300
2024-06-07T13:35+0300
2024-06-07T13:48+0300
рубль
курсы валют
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83407/36/834073634_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_16ea0dea8179c02b3824c67f79965186.jpg
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Рубль краткосрочно отреагировал легким снижением на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку, после чего вернулся на прежние позиции: доллар стабилен около 88,8 рубля, следует из данных Московской биржи.К 13.39 мск доллар расчетами "завтра" терял 7 копеек, до 88,77 рубля, до решения – терял 4 копейки. Сразу после оглашения решения по ставке доллар краткосрочно выходил в плюс и повышался до 88,9 рубля.Банк России в пятницу четвертый раз подряд оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83407/36/834073634_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_bec926d2a1f298465444bf38b5904058.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рубль, курсы валют, ставка банка россии
рубль, Курсы валют, ставка Банка России
Рубль отреагировал на решение ЦБ снижением
Рубль краткосрочно отреагировал легким снижением на решение ЦБ РФ сохранить ставку
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Рубль краткосрочно отреагировал легким снижением на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку, после чего вернулся на прежние позиции: доллар стабилен около 88,8 рубля, следует из данных Московской биржи.
К 13.39 мск доллар расчетами "завтра" терял 7 копеек, до 88,77 рубля, до решения – терял 4 копейки. Сразу после оглашения решения по ставке доллар краткосрочно выходил в плюс и повышался до 88,9 рубля.
Банк России в пятницу четвертый раз подряд оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых.