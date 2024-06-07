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Рубль отреагировал на решение ЦБ снижением - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Рубль отреагировал на решение ЦБ снижением
Рубль отреагировал на решение ЦБ снижением - 07.06.2024, ПРАЙМ
Рубль отреагировал на решение ЦБ снижением
Рубль краткосрочно отреагировал легким снижением на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку, после чего вернулся на прежние позиции: доллар стабилен около 88,8... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:35+0300
2024-06-07T13:48+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Рубль краткосрочно отреагировал легким снижением на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку, после чего вернулся на прежние позиции: доллар стабилен около 88,8 рубля, следует из данных Московской биржи.К 13.39 мск доллар расчетами "завтра" терял 7 копеек, до 88,77 рубля, до решения – терял 4 копейки. Сразу после оглашения решения по ставке доллар краткосрочно выходил в плюс и повышался до 88,9 рубля.Банк России в пятницу четвертый раз подряд оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых.
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рубль, курсы валют, ставка банка россии
рубль, Курсы валют, ставка Банка России
13:35 07.06.2024 (обновлено: 13:48 07.06.2024)
 
Рубль отреагировал на решение ЦБ снижением

Рубль краткосрочно отреагировал легким снижением на решение ЦБ РФ сохранить ставку

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Рубль краткосрочно отреагировал легким снижением на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку, после чего вернулся на прежние позиции: доллар стабилен около 88,8 рубля, следует из данных Московской биржи.
К 13.39 мск доллар расчетами "завтра" терял 7 копеек, до 88,77 рубля, до решения – терял 4 копейки. Сразу после оглашения решения по ставке доллар краткосрочно выходил в плюс и повышался до 88,9 рубля.
Банк России в пятницу четвертый раз подряд оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых.
 
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