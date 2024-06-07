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Греф сообщил о перегреве рынка акций США

Греф сообщил о перегреве рынка акций США - 07.06.2024, ПРАЙМ

Греф сообщил о перегреве рынка акций США

Западные рынки акций, в первую очередь США, находятся в состоянии перегрева, а российский сумел полностью отыграть падение 2022 года, заявил журналистам в... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T11:08+0300

2024-06-07T11:08+0300

2024-06-07T11:08+0300

сша

герман греф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Западные рынки акций, в первую очередь США, находятся в состоянии перегрева, а российский сумел полностью отыграть падение 2022 года, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф. "Рынок акций, если говорить о западном рынке акций, в первую очередь США, то очевидно, что там есть перегрев", - заявил Греф. Он привел в пример компанию Nvidia, которая стоит больше, чем весь фондовый рынок Германии. "Так не может быть, поэтому, очевидно, сегментарно там есть перегрев. С одной стороны, это показывает веру рынка в то, что технологии и технологические компании будут определять наше будущее в такой мере, в какой этого никогда исторически не было, с другой стороны, очевиден перегрев", - пояснил банкир. "Если говорить про наш рынок, ну вы видели шок 2022 года и фактически за полтора года российский рынок полностью отыграл падение 2022 года. Если говорить про наши акции, то мы вышли на свои исторические максимумы, что тоже показывает уверенность рынков в том, что российская экономика преодолеет сложности, с которыми мы столкнулись в результате геополитического шока 2022 года", - заключил глава "Сбера". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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сша, герман греф