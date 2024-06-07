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Российский рынок акций усилил рост на фоне сохранения ключевой ставки - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Российский рынок акций усилил рост на фоне сохранения ключевой ставки
Российский рынок акций усилил рост на фоне сохранения ключевой ставки - 07.06.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил рост на фоне сохранения ключевой ставки
Российский рынок акций усилил рост до более чем 2% после сохранения ключевой ставки Банком России на уровне 16% годовых, следует из данных Московской биржи. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:37+0300
2024-06-07T13:42+0300
экономика
россия
акции
мосбиржа
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост до более чем 2% после сохранения ключевой ставки Банком России на уровне 16% годовых, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к 13.36 мск рос на 2,38%, до 3268,27 пункта, долларовый РТС - на 2,41%, до 1159,24 пункта. До сообщения по ставке индекс Мосбиржи рос на 1,07%.Банк России в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд.ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.
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россия, акции, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Акции, Мосбиржа
13:37 07.06.2024 (обновлено: 13:42 07.06.2024)
 
Российский рынок акций усилил рост на фоне сохранения ключевой ставки

Мосбиржа: рынок акций в РФ усилил рост более чем до 2% после сохранения ключевой ставки

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост до более чем 2% после сохранения ключевой ставки Банком России на уровне 16% годовых, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к 13.36 мск рос на 2,38%, до 3268,27 пункта, долларовый РТС - на 2,41%, до 1159,24 пункта. До сообщения по ставке индекс Мосбиржи рос на 1,07%.
Банк России в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд.
ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.
 
ЭкономикаРОССИЯАкцииМосбиржа
 
 
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