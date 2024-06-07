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Минсельхоз заявил об отсутствии необходимости в интервенциях по сахару
Минсельхоз заявил об отсутствии необходимости в интервенциях по сахару - 07.06.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз заявил об отсутствии необходимости в интервенциях по сахару
Российские аграрии сейчас не испытывают потребности продавать зерно в государственный интервенционный фонд, его увеличение не рассматривается, нет необходимости | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T09:44+0300
2024-06-07T09:44+0300
2024-06-07T09:49+0300
россия
сахар
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Российские аграрии сейчас не испытывают потребности продавать зерно в государственный интервенционный фонд, его увеличение не рассматривается, нет необходимости и в интервенциях по сахару, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.Отвечая на вопрос, планируется ли начать интервенции по сахару, министр заявила: "Нет, сахарный рынок сам себя отрегулирует, нет сомнений".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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россия, сахар
Минсельхоз заявил об отсутствии необходимости в интервенциях по сахару
Лут: в интервенциях по сахару нет необходимости, рынок РФ сам себя отрегулирует
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Российские аграрии сейчас не испытывают потребности продавать зерно в государственный интервенционный фонд, его увеличение не рассматривается, нет необходимости и в интервенциях по сахару, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
Отвечая на вопрос, планируется ли начать интервенции по сахару, министр заявила: "Нет, сахарный рынок сам себя отрегулирует, нет сомнений".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.