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Минсельхоз заявил об отсутствии необходимости в интервенциях по сахару

Минсельхоз заявил об отсутствии необходимости в интервенциях по сахару - 07.06.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз заявил об отсутствии необходимости в интервенциях по сахару

Российские аграрии сейчас не испытывают потребности продавать зерно в государственный интервенционный фонд, его увеличение не рассматривается, нет необходимости | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T09:44+0300

2024-06-07T09:44+0300

2024-06-07T09:49+0300

россия

сахар

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Российские аграрии сейчас не испытывают потребности продавать зерно в государственный интервенционный фонд, его увеличение не рассматривается, нет необходимости и в интервенциях по сахару, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.Отвечая на вопрос, планируется ли начать интервенции по сахару, министр заявила: "Нет, сахарный рынок сам себя отрегулирует, нет сомнений".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сахар