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Минсельхоз заявил об отсутствии необходимости в интервенциях по сахару - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Минсельхоз заявил об отсутствии необходимости в интервенциях по сахару
Минсельхоз заявил об отсутствии необходимости в интервенциях по сахару - 07.06.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз заявил об отсутствии необходимости в интервенциях по сахару
Российские аграрии сейчас не испытывают потребности продавать зерно в государственный интервенционный фонд, его увеличение не рассматривается, нет необходимости | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T09:44+0300
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россия
сахар
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Российские аграрии сейчас не испытывают потребности продавать зерно в государственный интервенционный фонд, его увеличение не рассматривается, нет необходимости и в интервенциях по сахару, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.Отвечая на вопрос, планируется ли начать интервенции по сахару, министр заявила: "Нет, сахарный рынок сам себя отрегулирует, нет сомнений".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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россия, сахар
РОССИЯ, сахар
09:44 07.06.2024 (обновлено: 09:49 07.06.2024)
 
Минсельхоз заявил об отсутствии необходимости в интервенциях по сахару

Лут: в интервенциях по сахару нет необходимости, рынок РФ сам себя отрегулирует

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкОксана Лут. Архивное фото
Оксана Лут. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Российские аграрии сейчас не испытывают потребности продавать зерно в государственный интервенционный фонд, его увеличение не рассматривается, нет необходимости и в интервенциях по сахару, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
Отвечая на вопрос, планируется ли начать интервенции по сахару, министр заявила: "Нет, сахарный рынок сам себя отрегулирует, нет сомнений".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
 
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