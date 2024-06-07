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Сальвадор намерен укреплять торговые связи с Россией - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Сальвадор намерен укреплять торговые связи с Россией
Сальвадор намерен укреплять торговые связи с Россией - 07.06.2024, ПРАЙМ
Сальвадор намерен укреплять торговые связи с Россией
Вице-президент Сальвадора Феликс Уйоа, возглавляющий делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), подтвердил готовность к... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T06:25+0300
2024-06-07T06:25+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Вице-президент Сальвадора Феликс Уйоа, возглавляющий делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), подтвердил готовность к расширению торговых связей с Россией, в особенности с компаниями, ориентированными на инновации, подчеркнув нейтралитет страны в отношении конфликта на Украине, сообщила его администрация. "В ходе официального визита он провел встречи с компаниями, заинтересованными в инвестировании в Сальвадор, благодаря тому, что, наконец, создана среда, позволяющая производственный рост в таких областях, как туризм, промышленность, торговля и электроэнергетика. Кроме того, он подтвердил намерение укреплять торговые отношения с Россией, особенно с компаниями, ориентированными на инновации", - говорится в сообщении в блоге администрации Уйоа в Х. Политик в ходе петербургского форума провел переговоры с исполнительным директором Делового центра "Россия-Латинская Америка" Виталием Степанищевым и генеральным директором Национального Комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяной Машковой, а также встречи с медицинскими компаниями-резидентами центра "Сколково". В своем выступлении на торжественном открытии форума 6 июня Уйоа отметил важность расширения торговли с Россией для стран Системы центральноамериканской интеграции SICA, куда входят восемь стран Центральной Америки. По его словам, торговый оборот этого объединения с Россией, который в прошедшем году составил 447 миллионов долларов США, снизился на 20% в связи с идущим на Украине конфликтом. "Вице-президент Сальвадора передал послание с призывом к странам работать вместе, чтобы смягчить негативные последствия изменения климата, содействовать миру и укреплять диалог ради общего благополучия между народами, повторив, что Сальвадор сохраняет нейтральную позицию в отношении указанного конфликта", - сообщила его администрация. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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пмэф-2024, латинская америка, сальвадор, россия
ПМЭФ-2024, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, САЛЬВАДОР, РОССИЯ
06:25 07.06.2024
 
Сальвадор намерен укреплять торговые связи с Россией

Сальвадор намерен укреплять связи с Россией в торговле и инновациях

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкСтраны мира. Сальвадор
Страны мира. Сальвадор - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Мария Плотникова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Вице-президент Сальвадора Феликс Уйоа, возглавляющий делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), подтвердил готовность к расширению торговых связей с Россией, в особенности с компаниями, ориентированными на инновации, подчеркнув нейтралитет страны в отношении конфликта на Украине, сообщила его администрация.
"В ходе официального визита он провел встречи с компаниями, заинтересованными в инвестировании в Сальвадор, благодаря тому, что, наконец, создана среда, позволяющая производственный рост в таких областях, как туризм, промышленность, торговля и электроэнергетика. Кроме того, он подтвердил намерение укреплять торговые отношения с Россией, особенно с компаниями, ориентированными на инновации", - говорится в сообщении в блоге администрации Уйоа в Х.
Политик в ходе петербургского форума провел переговоры с исполнительным директором Делового центра "Россия-Латинская Америка" Виталием Степанищевым и генеральным директором Национального Комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяной Машковой, а также встречи с медицинскими компаниями-резидентами центра "Сколково".
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В своем выступлении на торжественном открытии форума 6 июня Уйоа отметил важность расширения торговли с Россией для стран Системы центральноамериканской интеграции SICA, куда входят восемь стран Центральной Америки. По его словам, торговый оборот этого объединения с Россией, который в прошедшем году составил 447 миллионов долларов США, снизился на 20% в связи с идущим на Украине конфликтом.
"Вице-президент Сальвадора передал послание с призывом к странам работать вместе, чтобы смягчить негативные последствия изменения климата, содействовать миру и укреплять диалог ради общего благополучия между народами, повторив, что Сальвадор сохраняет нейтральную позицию в отношении указанного конфликта", - сообщила его администрация.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2024ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАСАЛЬВАДОРРОССИЯ
 
 
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