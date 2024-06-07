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Сальвадор намерен укреплять торговые связи с Россией

Сальвадор намерен укреплять торговые связи с Россией - 07.06.2024, ПРАЙМ

Сальвадор намерен укреплять торговые связи с Россией

Вице-президент Сальвадора Феликс Уйоа, возглавляющий делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), подтвердил готовность к... | 07.06.2024, ПРАЙМ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Вице-президент Сальвадора Феликс Уйоа, возглавляющий делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), подтвердил готовность к расширению торговых связей с Россией, в особенности с компаниями, ориентированными на инновации, подчеркнув нейтралитет страны в отношении конфликта на Украине, сообщила его администрация. "В ходе официального визита он провел встречи с компаниями, заинтересованными в инвестировании в Сальвадор, благодаря тому, что, наконец, создана среда, позволяющая производственный рост в таких областях, как туризм, промышленность, торговля и электроэнергетика. Кроме того, он подтвердил намерение укреплять торговые отношения с Россией, особенно с компаниями, ориентированными на инновации", - говорится в сообщении в блоге администрации Уйоа в Х. Политик в ходе петербургского форума провел переговоры с исполнительным директором Делового центра "Россия-Латинская Америка" Виталием Степанищевым и генеральным директором Национального Комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяной Машковой, а также встречи с медицинскими компаниями-резидентами центра "Сколково". В своем выступлении на торжественном открытии форума 6 июня Уйоа отметил важность расширения торговли с Россией для стран Системы центральноамериканской интеграции SICA, куда входят восемь стран Центральной Америки. По его словам, торговый оборот этого объединения с Россией, который в прошедшем году составил 447 миллионов долларов США, снизился на 20% в связи с идущим на Украине конфликтом. "Вице-президент Сальвадора передал послание с призывом к странам работать вместе, чтобы смягчить негативные последствия изменения климата, содействовать миру и укреплять диалог ради общего благополучия между народами, повторив, что Сальвадор сохраняет нейтральную позицию в отношении указанного конфликта", - сообщила его администрация. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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