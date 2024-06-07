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"Симулякр". Пушилин раскритиковал конференцию по Украине в Швейцарии - 07.06.2024, ПРАЙМ
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"Симулякр". Пушилин раскритиковал конференцию по Украине в Швейцарии
"Симулякр". Пушилин раскритиковал конференцию по Украине в Швейцарии - 07.06.2024, ПРАЙМ
"Симулякр". Пушилин раскритиковал конференцию по Украине в Швейцарии
Грядущий мирный саммит по Украине в Женеве является "симулякром", потому что контрпродуктивно вести разговор об урегулировании конфликта без одной и его сторон. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T08:35+0300
2024-06-07T08:41+0300
россия
украина
швейцария
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Грядущий мирный саммит по Украине в Женеве является "симулякром", потому что контрпродуктивно вести разговор об урегулировании конфликта без одной и его сторон. Об этом РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Знаете, это симулякр мирной конференции. Потому что невозможно разговаривать о чем-то предметно и с должным результатом, если присутствует только одна из сторон конфликта", - заявил он, отвечая на просьбу дать оценку предстоящей конференции в Швейцарии. Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
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украина
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россия, украина, швейцария
РОССИЯ, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ
08:35 07.06.2024 (обновлено: 08:41 07.06.2024)
 
"Симулякр". Пушилин раскритиковал конференцию по Украине в Швейцарии

Пушилин назвал предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии "симулякром"

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Грядущий мирный саммит по Украине в Женеве является "симулякром", потому что контрпродуктивно вести разговор об урегулировании конфликта без одной и его сторон. Об этом РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Знаете, это симулякр мирной конференции. Потому что невозможно разговаривать о чем-то предметно и с должным результатом, если присутствует только одна из сторон конфликта", - заявил он, отвечая на просьбу дать оценку предстоящей конференции в Швейцарии.
Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
СМИ: в Швейцарии сочли приглашение России на саммит по Украине бесполезным
5 июня, 16:11
 
РОССИЯУКРАИНАШВЕЙЦАРИЯ
 
 
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