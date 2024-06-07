https://1prime.ru/20240607/sammit-po-ukraine-848940594.html

"Симулякр". Пушилин раскритиковал конференцию по Украине в Швейцарии

"Симулякр". Пушилин раскритиковал конференцию по Украине в Швейцарии - 07.06.2024, ПРАЙМ

"Симулякр". Пушилин раскритиковал конференцию по Украине в Швейцарии

Грядущий мирный саммит по Украине в Женеве является "симулякром", потому что контрпродуктивно вести разговор об урегулировании конфликта без одной и его сторон. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T08:35+0300

2024-06-07T08:35+0300

2024-06-07T08:41+0300

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Грядущий мирный саммит по Украине в Женеве является "симулякром", потому что контрпродуктивно вести разговор об урегулировании конфликта без одной и его сторон. Об этом РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Знаете, это симулякр мирной конференции. Потому что невозможно разговаривать о чем-то предметно и с должным результатом, если присутствует только одна из сторон конфликта", - заявил он, отвечая на просьбу дать оценку предстоящей конференции в Швейцарии. Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.

https://1prime.ru/20240605/priglashenie-848858130.html

украина

швейцария

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россия, украина, швейцария