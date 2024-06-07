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"Больше навредит ЕС". В Италии оценили новый пакет антироссийских санкций

"Больше навредит ЕС". В Италии оценили новый пакет антироссийских санкций - 07.06.2024, ПРАЙМ

"Больше навредит ЕС". В Италии оценили новый пакет антироссийских санкций

Новый пакет санкций Евросоюза против РФ нанесет больше ущерба европейской экономике, чем российской, написала депутат итальянского парламента от партии "Живая... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T10:01+0300

2024-06-07T10:01+0300

2024-06-07T10:03+0300

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Новый пакет санкций Евросоюза против РФ нанесет больше ущерба европейской экономике, чем российской, написала депутат итальянского парламента от партии "Живая Италия" Наике Группиони в статье для портала Euractiv. Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Издание EUobserver сообщало, что страны ЕС хотят согласовать пакет санкций к июлю. "Новый раунд санкций, скорее всего, принесет убывающую отдачу с точки зрения экономического и политического воздействия на Россию. Это означает, что существует реальная опасность того, что негативное воздействие на экономику ЕС окажется сильнее, чем негативное воздействие на российскую экономику", - говорится в статье. Ярким примером этого, по словам депутата, может стать предложение о санкциях против алюминия из РФ. Такие санкции, подчеркивает Группиони, будут с политической и экономической точки зрения неэффективными. "В настоящее время треть первичного алюминия ЕС поступает из России", - отмечает она. Алюминий проходит через европейскую цепочку поставок с высокой добавленной стоимостью, которая поддерживает рабочие места и инвестиции по всей Европе, подчеркивает депутат. "Любые санкции на алюминий подорвут, а в некоторых случаях и полностью уничтожат эту европейскую цепочку поставок с высокой добавленной стоимостью. Ограничения в отношении такого крупного источника поставок приведут к росту цен и инфляции на каждом этапе", - пишет депутат. Газета Politico в феврале писала, что Евросоюз вряд ли включит в новые санкции против РФ запрет на импорт российского алюминия из-за того, что, вероятно, столкнется с противодействием таких индустриальных стран, как Италия, сопротивляющихся мерам, которые могут привести к повышению цен. По данным издания, европейские производители алюминия, поддерживаемые четырьмя странами ЕС: Литвой, Эстонией, Латвией и Польшей - оказывают давление на блок, чтобы тот ввел запрет на импорт российского алюминия. Издание EUobserver в начале мая сообщило, что в проект нового пакета санкций не попали ограничения на алюминий из РФ. В Москве заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

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