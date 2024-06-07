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ИИ "Сбера" использовал голос депутата Макарова без разрешения, заявил Греф

ИИ "Сбера" использовал голос депутата Макарова без разрешения, заявил Греф - 07.06.2024, ПРАЙМ

ИИ "Сбера" использовал голос депутата Макарова без разрешения, заявил Греф

Искусственный интеллект "Сбера" использовал голос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова для озвучивания ролика, подготовленного для ПМЭФ,... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T08:56+0300

2024-06-07T08:56+0300

2024-06-07T08:56+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект "Сбера" использовал голос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова для озвучивания ролика, подготовленного для ПМЭФ, рассказал глава банка Герман Греф, выступая на деловом завтраке "Сбера" "Россия-2030: как прийти к финишу четвёртыми?". Макаров часто выступает модератором ключевых сессий ПМЭФ, в частности, в четверг он модерировал главную макроэкономическую сессию с участием министра финансов Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Решетникова и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, а также сессию, посвященную налоговым изменениям. Подготовленный к выступлению Грефа ролик был посвящен вызовам технологического развития российской экономики. "Если вы обратили внимание, то человек, похожий на Андрея Михайловича Макарова, озвучил этот ролик. Если вы думаете, что у нас есть достаточно средств, чтобы заплатить за озвучивание ролика Андрею Михайловичу Макарову, то вы ошибаетесь", - сказал глава крупнейшего в России госбанка. Греф признался, что не спрашивал у депутата разрешения на использование его голоса. "Надеюсь, что Андрей Михайлович не подаст на нас в суд за использование его голоса", - сказал он. По словам Грефа, искусственный интеллект сгенерировал текст для ролика на основе всего 30 секунд речи Макарова. Позже Макаров, начиная свое выступление на сессии, пошутил, что его дочь уже готовит иск в суд на "Сбер" по этому поводу. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, ии, сбербанк