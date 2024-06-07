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"Россети" и Сбер научат искусственный интеллект понимать электроэнергетику - 07.06.2024, ПРАЙМ
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"Россети" и Сбер научат искусственный интеллект понимать электроэнергетику
"Россети" и Сбер научат искусственный интеллект понимать электроэнергетику - 07.06.2024, ПРАЙМ
"Россети" и Сбер научат искусственный интеллект понимать электроэнергетику
Группа "Россети" и Сбер договорились о разработке новых и применении лучших существующих отраслевых AI-решений для цифровой трансформации электросетевого... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:44+0300
2024-06-07T14:44+0300
россети
сбербанк
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МОСКВА, 7 июн – ПРАЙМ. Группа "Россети" и Сбер договорились о разработке новых и применении лучших существующих отраслевых AI-решений для цифровой трансформации электросетевого комплекса. Использование систем искусственного интеллекта позволит повысить надежность электроснабжения населения и бизнеса. Соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме подписали Первый заместитель Генерального директора ПАО "Россети" Андрей Муров и Первый заместитель Председателя Правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин. Стороны планируют сформировать умную базу знаний по электросетевому комплексу и разработать специализированную генеративную модель, которая будет понимать специфику отрасли и встраиваться в различные бизнес-процессы. Другими важными направлениями сотрудничества станут внедрение систем искусственного интеллекта в работу с потребителями электроэнергии и роботизация поддерживающих процессов, что позволит сделать последние дешевле и значительно быстрее. "Сегодня Россия занимает передовые позиции в мире по темпам цифровой трансформации ряда стратегических направлений, в том числе с применением AI-технологий. Президент России поставил задачу до 2030 года перевести всю экономику, социальную сферу на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе данных. Этому может способствовать кооперация между ключевыми субъектами рынка, примером которой является подписанное сегодня соглашение. Бенефициарами станут в первую очередь потребители Группы "Россети", а это – подавляющая часть предприятий и населения страны", – отметил Андрей Муров. "Как отметил Президент РФ в послании Федеральному Собранию, к 2030 году необходимо сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Над этой задачей мы будем вместе работать с Группой "Россети",– прокомментировал Александр Ведяхин. По его словам, цифровые технологии и искусственный интеллект – это мощнейшие рычаги повышения эффективности в любой сфере. В электроэнергетике "цифра" помогает сократить операционные и капитальные затраты, минимизировать потери электроэнергии и нештатные ситуации, повысить надежность электроснабжения для населения и бизнеса. Такие колоссальные возможности нельзя не использовать, ведь иначе невозможно отвечать на вызовы времени, в том числе технологические.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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россети, сбербанк
Россети, Сбербанк
14:44 07.06.2024
 

"Россети" и Сбер научат искусственный интеллект понимать электроэнергетику

© Фото : "Россети"Россети
Россети - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© Фото : "Россети"
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МОСКВА, 7 июн – ПРАЙМ. Группа "Россети" и Сбер договорились о разработке новых и применении лучших существующих отраслевых AI-решений для цифровой трансформации электросетевого комплекса. Использование систем искусственного интеллекта позволит повысить надежность электроснабжения населения и бизнеса. Соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме подписали Первый заместитель Генерального директора ПАО "Россети" Андрей Муров и Первый заместитель Председателя Правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин.
Стороны планируют сформировать умную базу знаний по электросетевому комплексу и разработать специализированную генеративную модель, которая будет понимать специфику отрасли и встраиваться в различные бизнес-процессы. Другими важными направлениями сотрудничества станут внедрение систем искусственного интеллекта в работу с потребителями электроэнергии и роботизация поддерживающих процессов, что позволит сделать последние дешевле и значительно быстрее.
"Сегодня Россия занимает передовые позиции в мире по темпам цифровой трансформации ряда стратегических направлений, в том числе с применением AI-технологий. Президент России поставил задачу до 2030 года перевести всю экономику, социальную сферу на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе данных. Этому может способствовать кооперация между ключевыми субъектами рынка, примером которой является подписанное сегодня соглашение. Бенефициарами станут в первую очередь потребители Группы "Россети", а это – подавляющая часть предприятий и населения страны", – отметил Андрей Муров.
"Как отметил Президент РФ в послании Федеральному Собранию, к 2030 году необходимо сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Над этой задачей мы будем вместе работать с Группой "Россети",– прокомментировал Александр Ведяхин.
По его словам, цифровые технологии и искусственный интеллект – это мощнейшие рычаги повышения эффективности в любой сфере. В электроэнергетике "цифра" помогает сократить операционные и капитальные затраты, минимизировать потери электроэнергии и нештатные ситуации, повысить надежность электроснабжения для населения и бизнеса. Такие колоссальные возможности нельзя не использовать, ведь иначе невозможно отвечать на вызовы времени, в том числе технологические.
 
РоссетиСбербанк
 
 
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