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"Сбер" ожидает появления параметров сберегательных сертификатов - 07.06.2024, ПРАЙМ
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"Сбер" ожидает появления параметров сберегательных сертификатов
"Сбер" ожидает появления параметров сберегательных сертификатов - 07.06.2024, ПРАЙМ
"Сбер" ожидает появления параметров сберегательных сертификатов
Сбербанк ожидает появления параметров сберегательных сертификатов для разработки этого продукта и его запуска, он будет востребован клиентами, нацеленными на... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T18:20+0300
2024-06-07T18:20+0300
экономика
россия
сбербанк
сертификат
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает появления параметров сберегательных сертификатов для разработки этого продукта и его запуска, он будет востребован клиентами, нацеленными на долгосрочные инвестиции, заявил первый зампред Сбербанка Кирилл Царев на ПМЭФ. "Сегодня глава государства озвучил инициативу запуска сберегательных сертификатов, и сейчас мы ждём появления детальных параметров продукта, чтобы приступить его к разработке и запуску. У клиентов существует потребность в долгосрочных инвестициях, и такие сертификаты как раз подходят для этого", — сказал Царев. Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ сказал, что в текущем году будет введен новый инструмент — сберегательный сертификат. Он позволит гражданам размещать средства в банках на срок свыше трех лет и под больший процент, чем по обычным депозитам. "Мы уже обсуждали с ЦБ этот продукт и направили наши предложения, как реализовать его оптимально, без создания дополнительных программных систем для обслуживания сертификатов", — добавил топ-менеджер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, сбербанк, сертификат
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк, сертификат
18:20 07.06.2024
 
"Сбер" ожидает появления параметров сберегательных сертификатов

"Сбер" ждет параметров сберегательных сертификатов для их разработки и запуска

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает появления параметров сберегательных сертификатов для разработки этого продукта и его запуска, он будет востребован клиентами, нацеленными на долгосрочные инвестиции, заявил первый зампред Сбербанка Кирилл Царев на ПМЭФ.
"Сегодня глава государства озвучил инициативу запуска сберегательных сертификатов, и сейчас мы ждём появления детальных параметров продукта, чтобы приступить его к разработке и запуску. У клиентов существует потребность в долгосрочных инвестициях, и такие сертификаты как раз подходят для этого", — сказал Царев.
Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ сказал, что в текущем году будет введен новый инструмент — сберегательный сертификат. Он позволит гражданам размещать средства в банках на срок свыше трех лет и под больший процент, чем по обычным депозитам.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
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"Мы уже обсуждали с ЦБ этот продукт и направили наши предложения, как реализовать его оптимально, без создания дополнительных программных систем для обслуживания сертификатов", — добавил топ-менеджер.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
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