Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина заявила о рекордной норме сбережений граждан - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240607/sberezheniya-848987104.html
Набиуллина заявила о рекордной норме сбережений граждан
Набиуллина заявила о рекордной норме сбережений граждан - 07.06.2024, ПРАЙМ
Набиуллина заявила о рекордной норме сбережений граждан
Норма сбережений граждан в РФ достигла максимума за 10 лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T19:03+0300
2024-06-07T19:04+0300
экономика
россия
эльвира набиуллина
сбережения
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2507d461e96cbafad6aa116e9c38aba8.jpg
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Норма сбережений граждан в РФ достигла максимума за 10 лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Сберегательная активность населения оставалась высокой. В первом квартале норма сбережений достигла максимума для этого периода за 10 лет", — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.Глава ЦБ отметила, что высокие ставки по вкладам продолжали способствовать притоку средств населения в банки. Кроме того, банки усилили конкуренцию за вкладчиков после увеличения лимита перевода между своими счетами до 30 миллионов рублей."Это привело к тому, что банки повышали ставки, чтобы удержать клиентов", — добавила Набиуллина.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910968_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_29dc1085deb8b3b5b0735a042d751b75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, эльвира набиуллина, сбережения, пмэф-2024
Экономика, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, сбережения, ПМЭФ-2024
19:03 07.06.2024 (обновлено: 19:04 07.06.2024)
 
Набиуллина заявила о рекордной норме сбережений граждан

Набиуллина: норма сбережений граждан достигла максимума за 10 лет

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей
ПМЭФ-2024. Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Норма сбережений граждан в РФ достигла максимума за 10 лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сберегательная активность населения оставалась высокой. В первом квартале норма сбережений достигла максимума для этого периода за 10 лет", — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Глава ЦБ отметила, что высокие ставки по вкладам продолжали способствовать притоку средств населения в банки. Кроме того, банки усилили конкуренцию за вкладчиков после увеличения лимита перевода между своими счетами до 30 миллионов рублей.
"Это привело к тому, что банки повышали ставки, чтобы удержать клиентов", — добавила Набиуллина.
 
ЭкономикаРОССИЯЭльвира НабиуллинасбереженияПМЭФ-2024
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала