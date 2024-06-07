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Набиуллина заявила о рекордной норме сбережений граждан
Набиуллина заявила о рекордной норме сбережений граждан - 07.06.2024, ПРАЙМ
Набиуллина заявила о рекордной норме сбережений граждан
Норма сбережений граждан в РФ достигла максимума за 10 лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T19:03+0300
2024-06-07T19:03+0300
2024-06-07T19:04+0300
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Норма сбережений граждан в РФ достигла максимума за 10 лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Сберегательная активность населения оставалась высокой. В первом квартале норма сбережений достигла максимума для этого периода за 10 лет", — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.Глава ЦБ отметила, что высокие ставки по вкладам продолжали способствовать притоку средств населения в банки. Кроме того, банки усилили конкуренцию за вкладчиков после увеличения лимита перевода между своими счетами до 30 миллионов рублей."Это привело к тому, что банки повышали ставки, чтобы удержать клиентов", — добавила Набиуллина.
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россия, эльвира набиуллина, сбережения, пмэф-2024
Экономика, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, сбережения, ПМЭФ-2024
Набиуллина заявила о рекордной норме сбережений граждан
Набиуллина: норма сбережений граждан достигла максимума за 10 лет
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Норма сбережений граждан в РФ достигла максимума за 10 лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сберегательная активность населения оставалась высокой. В первом квартале норма сбережений достигла максимума для этого периода за 10 лет", — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Глава ЦБ отметила, что высокие ставки по вкладам продолжали способствовать притоку средств населения в банки. Кроме того, банки усилили конкуренцию за вкладчиков после увеличения лимита перевода между своими счетами до 30 миллионов рублей.
"Это привело к тому, что банки повышали ставки, чтобы удержать клиентов", — добавила Набиуллина.