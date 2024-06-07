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Лут оценила рост рублевых сделок по покупке российского продовольствия
Лут оценила рост рублевых сделок по покупке российского продовольствия - 07.06.2024, ПРАЙМ
Лут оценила рост рублевых сделок по покупке российского продовольствия
Порядка 10% сделок по покупке российского продовольствия заключается в рублях, покупают его, прежде всего, дружественные страны, доля недружественных валют... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T09:33+0300
2024-06-07T09:33+0300
2024-06-07T09:37+0300
экономика
россия
продовольствие
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Порядка 10% сделок по покупке российского продовольствия заключается в рублях, покупают его, прежде всего, дружественные страны, доля недружественных валют снижается, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза РФ Оксана Лут."В целом по сельхозпродукции порядка 10% рублевых сделок. Но при этом доля недружественных валют снижается и мы увеличиваем дружественные пары, дружественные валюты. С каждым годом у нас идет прирост по валютам наших базовых покупателей. Но рубли для нас тоже являются приоритетом, над этим будем продолжать работать", - сказала она.Министр не стала конкретизировать, какие именно страны выступают самыми крупными покупателями российской продукции в рублях, но отметила, что это дружественные страны."С недружественными сейчас ситуация складывается достаточно напряженно", - добавила она.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru.
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ПРАЙМ
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россия, продовольствие
Экономика, РОССИЯ, продовольствие
Лут оценила рост рублевых сделок по покупке российского продовольствия
Лут: около 10% сделок по покупке продовольствия РФ заключается в рублях
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Порядка 10% сделок по покупке российского продовольствия заключается в рублях, покупают его, прежде всего, дружественные страны, доля недружественных валют снижается, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"В целом по сельхозпродукции порядка 10% рублевых сделок. Но при этом доля недружественных валют снижается и мы увеличиваем дружественные пары, дружественные валюты. С каждым годом у нас идет прирост по валютам наших базовых покупателей. Но рубли для нас тоже являются приоритетом, над этим будем продолжать работать", - сказала она.
Министр не стала конкретизировать, какие именно страны выступают самыми крупными покупателями российской продукции в рублях, но отметила, что это дружественные страны.
"С недружественными сейчас ситуация складывается достаточно напряженно", - добавила она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru
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