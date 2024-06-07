https://1prime.ru/20240607/selskoe-khozyaystvo-848943311.html

В Минсельхозе рассказали, как российские аграрии справились с заморозками

В Минсельхозе рассказали, как российские аграрии справились с заморозками - 07.06.2024, ПРАЙМ

В Минсельхозе рассказали, как российские аграрии справились с заморозками

Минсельхоз заложил природные катаклизмы в свой прогноз по сбору зерна в России в этом году в 132 миллиона тонн, не меняет его, российские аграрии уже... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T09:24+0300

2024-06-07T09:24+0300

2024-06-07T09:24+0300

россия

минсельхоз

агропромышленный комплекс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121749_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_300788b5c7c64a711c093ed443a9c27b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Минсельхоз заложил природные катаклизмы в свой прогноз по сбору зерна в России в этом году в 132 миллиона тонн, не меняет его, российские аграрии уже практически справились с пересевом после заморозков, беспокойство вызывает только подступающая засуха, заявила глава ведомства Оксана Лут в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "У нас, как я и говорила, погибло чуть более 1 миллиона гектаров. Еще 700 тысяч гектаров пострадало. Практически все, подавляющее большинство площадей у нас было пересеяно. Поэтому если посмотреть на объем, то мы не потеряем много. Понятно, что яровые всегда дают меньше, чем озимые. Но тем не менее, в наших расчетах, когда мы давали прогноз 132 миллиона тонн, мы сразу уже исходили из того, что у нас будут определенные природные условия", - сказала министр. "Этот год у нас високосный, он отличается тем, что мы мерзнем, сохнем и тонем. И у нас все три ситуации, которые были возможны, случились в этом году. Но тем не менее, мы понимали, что у нас всегда, каждый год происходит что-то из этого", - отметила Лут. Она подчеркнула, что с ситуацией с заморозками российские аграрии справились "достаточно неплохо". "Сельхозтоваропроизводители быстро собрались и пересеяли. Наибольшее волнение у нас вызывает подступающая засуха. Потому что в ряде регионов ПФО и ЦФО у нас достаточно мало воды в почве", - добавила глава Минсельхоза. И только в случае засухи министерство допускает корректировку прогноза по урожаю в этом году. "Конечно, если у нас будет ситуация с засухой, тогда, возможно, мы будем корректировать прогноз. А если дождь нам поможет, тогда, соответственно, выйдем на заявленный объем", - заключила Лут. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240607/minselkhoz-848937314.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минсельхоз, агропромышленный комплекс