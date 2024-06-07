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"Россети" и ПСБ обсудили сотрудничество по развитию сетевого комплекса

"Россети" и ПСБ обсудили сотрудничество по развитию сетевого комплекса - 07.06.2024, ПРАЙМ

"Россети" и ПСБ обсудили сотрудничество по развитию сетевого комплекса

Глава Группы "Россети" Андрей Рюмин и Председатель ПСБ Петр Фрадков на Петербургском международном экономическом форуме провели встречу, где рассмотрели вопросы | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T14:11+0300

2024-06-07T14:11+0300

2024-06-07T14:11+0300

россети

псб

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МОСКВА, 7 июн – ПРАЙМ. Глава Группы "Россети" Андрей Рюмин и Председатель ПСБ Петр Фрадков на Петербургском международном экономическом форуме провели встречу, где рассмотрели вопросы взаимодействия по широкому спектру оказываемых банком услуг в области кредитования, работы на рынке ценных бумаг, расчетно-кассового обслуживания и сервисов для сотрудников компании. "Важным условием для успешного решения стоящих перед сетевым комплексом задач является эффективное взаимодействие с финансовыми институтами. ПСБ – один из традиционных партнеров Группы "Россети". Банк оказывает нам необходимую поддержку, предлагает актуальные финансовые инструменты. Мы расширяем сотрудничество. Сейчас на форуме сразу две наши компании – "Россети Ленэнерго" и "Россети Северо-Запад" – подписали соглашения с ПСБ", – отметил Андрей Рюмин. "Мы продолжаем расширять взаимодействие с компаниями энергетического сектора, понимаем специфику их деятельности и готовы предоставлять оптимальные финансовые продукты для решения стратегических задач, стоящих перед отраслью. Сегодня обсудили участие банка в программах электрификации БАМа и Транссиба, проектах НИОКР с привлечением экосистемы ПСБ, финансирование энергосервисных контрактов, а также открытие мини-офисов банка на территории Группы "Россети", – сказал Петр Фрадков. Между ПАО "Россети" и ПСБ действует соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает финансирование текущей деятельности и инвестиционных проектов, взаимодействие по другим задачам, включая внедрение современных технологий управления финансовыми ресурсами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россети, псб