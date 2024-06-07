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Путин заявил о дальнейшем развитии Северного морского пути - 07.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин заявил о дальнейшем развитии Северного морского пути
Путин заявил о дальнейшем развитии Северного морского пути - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о дальнейшем развитии Северного морского пути
Инфраструктура Северного морского пути будет развиваться и дальше, сообщил президент России Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T15:20+0300
2024-06-07T15:27+0300
экономика
пмэф-2024
владимир путин
северный морской путь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Инфраструктура Северного морского пути будет развиваться и дальше, сообщил президент России Владимир Путин."Мы продолжим развивать инфраструктуру Северного морского пути, строить транспортные подходы к арктическим портам. Особая роль в этой работе отводится руководителям наших северных субъектов федерации", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Северный морской путь — кратчайший морской путь между европейской частью России и дальним Востоком. Как указано в российском законодательстве, СПМ является “исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникацией страны в Арктике”."Востребованной глобальной артерией становится Северный морской путь. В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн грузов, а в перспективе перевозки могут превысить 150 миллионов тонн", — сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Согласно публикации на официальном сайте “Росатома”, СМП может стать альтернативой существующим межконтинентальным транспортным связям между странами Атлантического и Тихоокеанского бассейна через Суэцкий и Панамский каналы.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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пмэф-2024, владимир путин, северный морской путь
Экономика, ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Северный морской путь
15:20 07.06.2024 (обновлено: 15:27 07.06.2024)
 
Путин заявил о дальнейшем развитии Северного морского пути

Путин: инфраструктура Северного морского пути будет развиваться и дальше

© РИА Новости . Соломон Лулишов | Перейти в медиабанк" Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
 Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Соломон Лулишов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Инфраструктура Северного морского пути будет развиваться и дальше, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы продолжим развивать инфраструктуру Северного морского пути, строить транспортные подходы к арктическим портам. Особая роль в этой работе отводится руководителям наших северных субъектов федерации", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Северный морской путь — кратчайший морской путь между европейской частью России и дальним Востоком. Как указано в российском законодательстве, СПМ является “исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникацией страны в Арктике”.
"Востребованной глобальной артерией становится Северный морской путь. В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн грузов, а в перспективе перевозки могут превысить 150 миллионов тонн", — сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
СМП - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
Путин призвал развивать Северный морской путь
29 февраля, 15:01
Согласно публикации на официальном сайте “Росатома”, СМП может стать альтернативой существующим межконтинентальным транспортным связям между странами Атлантического и Тихоокеанского бассейна через Суэцкий и Панамский каналы.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаПМЭФ-2024Владимир ПутинСеверный морской путь
 
 
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