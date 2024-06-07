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Путин заявил о дальнейшем развитии Северного морского пути

Путин заявил о дальнейшем развитии Северного морского пути - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о дальнейшем развитии Северного морского пути

Инфраструктура Северного морского пути будет развиваться и дальше, сообщил президент России Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T15:20+0300

2024-06-07T15:20+0300

2024-06-07T15:27+0300

экономика

пмэф-2024

владимир путин

северный морской путь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Инфраструктура Северного морского пути будет развиваться и дальше, сообщил президент России Владимир Путин."Мы продолжим развивать инфраструктуру Северного морского пути, строить транспортные подходы к арктическим портам. Особая роль в этой работе отводится руководителям наших северных субъектов федерации", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Северный морской путь — кратчайший морской путь между европейской частью России и дальним Востоком. Как указано в российском законодательстве, СПМ является “исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникацией страны в Арктике”."Востребованной глобальной артерией становится Северный морской путь. В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн грузов, а в перспективе перевозки могут превысить 150 миллионов тонн", — сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Согласно публикации на официальном сайте “Росатома”, СМП может стать альтернативой существующим межконтинентальным транспортным связям между странами Атлантического и Тихоокеанского бассейна через Суэцкий и Панамский каналы.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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пмэф-2024, владимир путин, северный морской путь