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Путин заявил о дальнейшем развитии Северного морского пути
Путин заявил о дальнейшем развитии Северного морского пути - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о дальнейшем развитии Северного морского пути
Инфраструктура Северного морского пути будет развиваться и дальше, сообщил президент России Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T15:20+0300
2024-06-07T15:20+0300
2024-06-07T15:27+0300
экономика
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Инфраструктура Северного морского пути будет развиваться и дальше, сообщил президент России Владимир Путин."Мы продолжим развивать инфраструктуру Северного морского пути, строить транспортные подходы к арктическим портам. Особая роль в этой работе отводится руководителям наших северных субъектов федерации", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Северный морской путь — кратчайший морской путь между европейской частью России и дальним Востоком. Как указано в российском законодательстве, СПМ является “исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникацией страны в Арктике”."Востребованной глобальной артерией становится Северный морской путь. В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн грузов, а в перспективе перевозки могут превысить 150 миллионов тонн", — сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Согласно публикации на официальном сайте “Росатома”, СМП может стать альтернативой существующим межконтинентальным транспортным связям между странами Атлантического и Тихоокеанского бассейна через Суэцкий и Панамский каналы.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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пмэф-2024, владимир путин, северный морской путь
Экономика, ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Северный морской путь
Путин заявил о дальнейшем развитии Северного морского пути
Путин: инфраструктура Северного морского пути будет развиваться и дальше
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Инфраструктура Северного морского пути будет развиваться и дальше, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы продолжим развивать инфраструктуру Северного морского пути, строить транспортные подходы к арктическим портам. Особая роль в этой работе отводится руководителям наших северных субъектов федерации", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Северный морской путь — кратчайший морской путь между европейской частью России и дальним Востоком. Как указано в российском законодательстве, СПМ является “исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникацией страны в Арктике”.
"Востребованной глобальной артерией становится Северный морской путь. В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн грузов, а в перспективе перевозки могут превысить 150 миллионов тонн", — сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Путин призвал развивать Северный морской путь
Согласно публикации на официальном сайте “Росатома”, СМП может стать альтернативой существующим межконтинентальным транспортным связям между странами Атлантического и Тихоокеанского бассейна через Суэцкий и Панамский каналы.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.