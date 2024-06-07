https://1prime.ru/20240607/sevpotok-848953299.html

Лишь верхушка айсберга. СМИ выяснили новые детали о "Северном потоке — 2"

Лишь верхушка айсберга. СМИ выяснили новые детали о "Северном потоке — 2" - 07.06.2024, ПРАЙМ

Лишь верхушка айсберга. СМИ выяснили новые детали о "Северном потоке — 2"

Решение о запрете "Северного потока — 2" в Германии готовилось задолго до его оглашения, пишет издание Süddeutsche Zeitung. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T11:40+0300

2024-06-07T11:40+0300

2024-06-07T11:48+0300

энергетика

россия

германия

северные потоки

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Решение о запрете "Северного потока — 2" в Германии готовилось задолго до его оглашения, пишет издание Süddeutsche Zeitung."Из внутренних документов стало известно, как министр "зеленой" экономики Роберт Хабек нажал на стоп-кран", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что именно его электронное письмо поставило под вопрос безопасность поставок газа и дало основания для несертификации газопровода.Хабек поставил под сомнение надежность поставок и заявил о необходимости учета политического контроля над проектом.Министерство экономики страны в свою очередь пришло к выводу, что нет конкретной угрозы безопасности газоснабжения, а сертификация газопровода даже улучшит ситуацию с поставками. Однако Хабек подчеркнул, что необходимо больше доказательств и уверенности в отсутствии угрозы поставкам газа. По этой причине проект был остановлен в последний момент.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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россия, германия, северные потоки