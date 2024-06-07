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Лишь верхушка айсберга. СМИ выяснили новые детали о "Северном потоке — 2"
Лишь верхушка айсберга. СМИ выяснили новые детали о "Северном потоке — 2" - 07.06.2024, ПРАЙМ
Лишь верхушка айсберга. СМИ выяснили новые детали о "Северном потоке — 2"
Решение о запрете "Северного потока — 2" в Германии готовилось задолго до его оглашения, пишет издание Süddeutsche Zeitung. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T11:40+0300
2024-06-07T11:40+0300
2024-06-07T11:48+0300
энергетика
россия
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северные потоки
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Решение о запрете "Северного потока — 2" в Германии готовилось задолго до его оглашения, пишет издание Süddeutsche Zeitung."Из внутренних документов стало известно, как министр "зеленой" экономики Роберт Хабек нажал на стоп-кран", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что именно его электронное письмо поставило под вопрос безопасность поставок газа и дало основания для несертификации газопровода.Хабек поставил под сомнение надежность поставок и заявил о необходимости учета политического контроля над проектом.Министерство экономики страны в свою очередь пришло к выводу, что нет конкретной угрозы безопасности газоснабжения, а сертификация газопровода даже улучшит ситуацию с поставками. Однако Хабек подчеркнул, что необходимо больше доказательств и уверенности в отсутствии угрозы поставкам газа. По этой причине проект был остановлен в последний момент.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, германия, северные потоки
Энергетика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Северные потоки
Лишь верхушка айсберга. СМИ выяснили новые детали о "Северном потоке — 2"
SZ: решение о запрете "Северного потока — 2" готовилось задолго до его оглашения
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ.
Решение о запрете "Северного потока — 2" в Германии готовилось задолго до его оглашения, пишет
издание Süddeutsche Zeitung.
"Из внутренних документов стало известно, как министр "зеленой" экономики Роберт Хабек нажал на стоп-кран", — говорится в публикации.
Отмечается, что именно его электронное письмо поставило под вопрос безопасность поставок газа и дало основания для несертификации газопровода.
Хабек поставил под сомнение надежность поставок и заявил о необходимости учета политического контроля над проектом.
Министерство экономики страны в свою очередь пришло к выводу, что нет конкретной угрозы безопасности газоснабжения, а сертификация газопровода даже улучшит ситуацию с поставками. Однако Хабек подчеркнул, что необходимо больше доказательств и уверенности в отсутствии угрозы поставкам газа. По этой причине проект был остановлен в последний момент.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Раскрыт секретный документ о борьбе Меркель и Шольца за "Северный поток-2"