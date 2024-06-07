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На шахте в ЛНР после передачи инвестору добыта первая тонна угля
На шахте в ЛНР после передачи инвестору добыта первая тонна угля - 07.06.2024, ПРАЙМ
На шахте в ЛНР после передачи инвестору добыта первая тонна угля
Первая тонна угля добыта на шахте в ЛНР после передачи ее инвестору АО "Промышленная группа "Родина", заявил глава республики Леонид Пасечник в интервью РИА... | 07.06.2024, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Первая тонна угля добыта на шахте в ЛНР после передачи ее инвестору АО "Промышленная группа "Родина", заявил глава республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. Ранее сообщалось, что в четверг в ходе ПМЭФ были подписаны инвестиционные соглашения о передаче в аренду инвесторам угольных шахт в ЛНР и ДНР. Документы о передаче были подписаны между ООО "Торговый Дом "Донские угли" и Луганской народной республикой, инвестору в ЛНР перейдут в аренду еще пять шахт и ряд вспомогательных производств. "И вот, буквально перед поездкой сюда (на ПМЭФ – ред.), мне пришел звонок от руководителя "Промышленной группы "Родина", и он сказал, что первая тонна угля уже добыта. Это такое, ну, честно сказать, радостное мероприятие для нашей республики, радостная новость, и я обязательно съезжу на это предприятие", - сообщил Пасечник. В марте Пасечник сообщал, что шахта "Белореченская" и вспомогательное производство были переданы в аренду Промышленной группе "Родина", а также был договор подписан с Торговым домом "Донские угли" о передаче в аренду пяти шахт первой группы, два ремонтно-механических завода и три центрально-обогатительных фабрики. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024, ЛНР, Энергетика
На шахте в ЛНР после передачи инвестору добыта первая тонна угля
Пасечник: первая тонна угля добыта на шахте в ЛНР после передачи ее инвестору
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Первая тонна угля добыта на шахте в ЛНР после передачи ее инвестору АО "Промышленная группа "Родина", заявил глава республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
Ранее сообщалось, что в четверг в ходе ПМЭФ были подписаны инвестиционные соглашения о передаче в аренду инвесторам угольных шахт в ЛНР и ДНР. Документы о передаче были подписаны между ООО "Торговый Дом "Донские угли" и Луганской народной республикой, инвестору в ЛНР перейдут в аренду еще пять шахт и ряд вспомогательных производств.
"И вот, буквально перед поездкой сюда (на ПМЭФ – ред.), мне пришел звонок от руководителя "Промышленной группы "Родина", и он сказал, что первая тонна угля уже добыта. Это такое, ну, честно сказать, радостное мероприятие для нашей республики, радостная новость, и я обязательно съезжу на это предприятие", - сообщил Пасечник.
Пасечник сообщил об условиях передачи шахт в ЛНР инвестору
В марте Пасечник сообщал, что шахта "Белореченская" и вспомогательное производство были переданы в аренду Промышленной группе "Родина", а также был договор подписан с Торговым домом "Донские угли" о передаче в аренду пяти шахт первой группы, два ремонтно-механических завода и три центрально-обогатительных фабрики.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.