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На шахте в ЛНР после передачи инвестору добыта первая тонна угля

На шахте в ЛНР после передачи инвестору добыта первая тонна угля - 07.06.2024, ПРАЙМ

На шахте в ЛНР после передачи инвестору добыта первая тонна угля

Первая тонна угля добыта на шахте в ЛНР после передачи ее инвестору АО "Промышленная группа "Родина", заявил глава республики Леонид Пасечник в интервью РИА... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T08:07+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Первая тонна угля добыта на шахте в ЛНР после передачи ее инвестору АО "Промышленная группа "Родина", заявил глава республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. Ранее сообщалось, что в четверг в ходе ПМЭФ были подписаны инвестиционные соглашения о передаче в аренду инвесторам угольных шахт в ЛНР и ДНР. Документы о передаче были подписаны между ООО "Торговый Дом "Донские угли" и Луганской народной республикой, инвестору в ЛНР перейдут в аренду еще пять шахт и ряд вспомогательных производств. "И вот, буквально перед поездкой сюда (на ПМЭФ – ред.), мне пришел звонок от руководителя "Промышленной группы "Родина", и он сказал, что первая тонна угля уже добыта. Это такое, ну, честно сказать, радостное мероприятие для нашей республики, радостная новость, и я обязательно съезжу на это предприятие", - сообщил Пасечник. В марте Пасечник сообщал, что шахта "Белореченская" и вспомогательное производство были переданы в аренду Промышленной группе "Родина", а также был договор подписан с Торговым домом "Донские угли" о передаче в аренду пяти шахт первой группы, два ремонтно-механических завода и три центрально-обогатительных фабрики. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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