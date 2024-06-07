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Пасечник сообщил об условиях передачи шахт в ЛНР инвестору - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Пасечник сообщил об условиях передачи шахт в ЛНР инвестору
Пасечник сообщил об условиях передачи шахт в ЛНР инвестору - 07.06.2024, ПРАЙМ
Пасечник сообщил об условиях передачи шахт в ЛНР инвестору
Передавая угольные шахты в ЛНР инвесторам были поставлены условия по их модернизации, обеспечению безопасности и достойной зарплате шахтерам, заявил глава ЛНР... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T07:19+0300
2024-06-07T07:19+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Передавая угольные шахты в ЛНР инвесторам были поставлены условия по их модернизации, обеспечению безопасности и достойной зарплате шахтерам, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. Ранее сообщалось, что в четверг в ходе ПМЭФ были подписаны инвестиционные соглашения о передаче в аренду инвесторам угольных шахт в ЛНР и ДНР. Документы о передаче были подписаны между ООО "Торговый Дом "Донские угли" и Луганской народной республикой, инвестору в ЛНР перейдут в аренду пять шахт и ряд вспомогательных производств. "Передавая шахты инвесторам, в первую очередь, мы ставим перед ними задачи и подписываем соответствующие договоры о передаче аренды: первое - неукоснительное соблюдение правил безопасности в рамках федерального законодательства РФ. Второе - это, конечно же, дальнейшее развитие, модернизация производства. Не так, чтобы, условно, взяли шахту, ее использовали, деньги заработали, угробили, бросили. А для того, чтобы туда делали соответствующие вливания, чтобы, в общем-то, воспроизводились новые лавы. Для того, чтобы туда опускалось хорошее современное горно-шахтное оборудование, чтобы соблюдались, еще раз повторю, условия безопасности. Ну и, последний момент, это, конечно же, социальный (пакет – ред.), чтобы шахтеры имели достойную заработную плату", - сказал Пасечник, добавив, что инвесторы уже начали выплачивать первые зарплаты сотрудникам. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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лнр, пмэф-2024
Энергетика, ЛНР, ПМЭФ-2024
07:19 07.06.2024
 
Пасечник сообщил об условиях передачи шахт в ЛНР инвестору

Пасечник: условия передачи шахт в ЛНР инвестору - модернизация и высокая оплата труда

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Передавая угольные шахты в ЛНР инвесторам были поставлены условия по их модернизации, обеспечению безопасности и достойной зарплате шахтерам, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
Ранее сообщалось, что в четверг в ходе ПМЭФ были подписаны инвестиционные соглашения о передаче в аренду инвесторам угольных шахт в ЛНР и ДНР. Документы о передаче были подписаны между ООО "Торговый Дом "Донские угли" и Луганской народной республикой, инвестору в ЛНР перейдут в аренду пять шахт и ряд вспомогательных производств.
"Передавая шахты инвесторам, в первую очередь, мы ставим перед ними задачи и подписываем соответствующие договоры о передаче аренды: первое - неукоснительное соблюдение правил безопасности в рамках федерального законодательства РФ. Второе - это, конечно же, дальнейшее развитие, модернизация производства. Не так, чтобы, условно, взяли шахту, ее использовали, деньги заработали, угробили, бросили. А для того, чтобы туда делали соответствующие вливания, чтобы, в общем-то, воспроизводились новые лавы. Для того, чтобы туда опускалось хорошее современное горно-шахтное оборудование, чтобы соблюдались, еще раз повторю, условия безопасности. Ну и, последний момент, это, конечно же, социальный (пакет – ред.), чтобы шахтеры имели достойную заработную плату", - сказал Пасечник, добавив, что инвесторы уже начали выплачивать первые зарплаты сотрудникам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Угольная шахта - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
Инвесторы в угольные шахты ДНР и ЛНР смогут их выкупить
5 июня, 18:32
 
ЭнергетикаЛНРПМЭФ-2024
 
 
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