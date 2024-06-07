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Минфин не планирует ужесточать условия ухода иностранных компаний из России
Минфин не планирует ужесточать условия ухода иностранных компаний из России - 07.06.2024, ПРАЙМ
Минфин не планирует ужесточать условия ухода иностранных компаний из России
Минфин РФ не планирует ужесточать условия ухода иностранных компаний из РФ, наоборот заинтересован в продолжении его работы в России, заявил журналистам министр | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T09:55+0300
2024-06-07T09:55+0300
2024-06-07T10:13+0300
экономика
россия
минфин
антон силуанов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует ужесточать условия ухода иностранных компаний из РФ, наоборот заинтересован в продолжении его работы в России, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов после делового завтрака "Сбера" в рамках ПМЭФ-2024."Таких планов нет", - ответил он на вопрос, планируется ли ужесточать условия выхода иностранных компаний из РФ, поднять взнос в бюджет."На самом деле больше всего компаний, которые хотели уйти, уже ушли, а те, кто хотел остаться, работают. Мы встречались с европейским бизнесом, с ассоциациями иностранного бизнеса, в целом они говорят о позитивных условиях работы и о хороших показателях. Поэтому если говорить об ужесточении условий, нет, мы не планируем, наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы бизнес иностранный здесь продолжал работать", - рассказал Силуанов.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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россия, минфин, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, Минфин, Антон Силуанов
Минфин не планирует ужесточать условия ухода иностранных компаний из России
Силуанов: иностранным компаниям не планируют сильнее ужесточать уход из России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует ужесточать условия ухода иностранных компаний из РФ, наоборот заинтересован в продолжении его работы в России, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов после делового завтрака "Сбера" в рамках ПМЭФ-2024.
"Таких планов нет", - ответил он на вопрос, планируется ли ужесточать условия выхода иностранных компаний из РФ, поднять взнос в бюджет.
"На самом деле больше всего компаний, которые хотели уйти, уже ушли, а те, кто хотел остаться, работают. Мы встречались с европейским бизнесом, с ассоциациями иностранного бизнеса, в целом они говорят о позитивных условиях работы и о хороших показателях. Поэтому если говорить об ужесточении условий, нет, мы не планируем, наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы бизнес иностранный здесь продолжал работать", - рассказал Силуанов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.