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Силуанов объяснил, зачем нужны windfall tax, экспортные пошлины и рост НДПИ
Силуанов объяснил, зачем нужны windfall tax, экспортные пошлины и рост НДПИ - 07.06.2024, ПРАЙМ
Силуанов объяснил, зачем нужны windfall tax, экспортные пошлины и рост НДПИ
Введение налога на сверхприбыль (windfall tax) в прошлом году, курсовых экспортных пошлин, рост НДПИ являлись следствием того, что государству не хватало... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T10:23+0300
2024-06-07T10:23+0300
2024-06-07T10:23+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Введение налога на сверхприбыль (windfall tax) в прошлом году, курсовых экспортных пошлин, рост НДПИ являлись следствием того, что государству не хватало ресурсов для перенастройки отраслей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на деловом завтраке "Сбера" на полях ПМЭФ-2024. "Когда мы говорим о горизонте планирования по базовым налогам - так и будет. Какие-то настройки - еще раз повторюсь, мы с вами (с бизнесом - ред.) будем определять и обсуждать. Да, последнее время пошлины, НДПИ, windfall tax, но это все - следствие того, что нам не хватало ресурсов для перенастройки отраслей, изыскания ресурсов для тех ключевых проблем, которые у нас возникали, в том числе и по модернизации экономики", - сказал Силуанов. Ранее в ходе мероприятия председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов высказал мнение, что частое введение новых налоговых механизмов для бизнеса подрывает доверие и является для многих серьезным вызовом. Власти РФ в прошлом году ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен был быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом его сумму можно было снизить вдвое, если обеспечительный платеж был перечислен в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Всего за счет налога на сверхприбыль планировалось привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей. И ожидания от этой меры, как отмечал Силуанов, сработали - сборы превысили прогноз, бюджет по состоянию на 26 декабря получил от компаний по этому налогу 315 миллиардов рублей. Кабмин РФ с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года ввел гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под них попали, в частности, экспорт меди, цинка, алюминия, золота (выведено из-под пошлин после повышения НДПИ). При курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составляет 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% применяется при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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пмэф-2024, минфин рф, антон силуанов
Налоги, ПМЭФ-2024, Минфин РФ, Антон Силуанов
Силуанов объяснил, зачем нужны windfall tax, экспортные пошлины и рост НДПИ
Силуанов: windfall tax, экспортные пошлины и рост НДПИ нужны из-за нехватки ресурсов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Введение налога на сверхприбыль (windfall tax) в прошлом году, курсовых экспортных пошлин, рост НДПИ являлись следствием того, что государству не хватало ресурсов для перенастройки отраслей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на деловом завтраке "Сбера" на полях ПМЭФ-2024.
"Когда мы говорим о горизонте планирования по базовым налогам - так и будет. Какие-то настройки - еще раз повторюсь, мы с вами (с бизнесом - ред.) будем определять и обсуждать. Да, последнее время пошлины, НДПИ, windfall tax, но это все - следствие того, что нам не хватало ресурсов для перенастройки отраслей, изыскания ресурсов для тех ключевых проблем, которые у нас возникали, в том числе и по модернизации экономики", - сказал Силуанов.
Ранее в ходе мероприятия председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов высказал мнение, что частое введение новых налоговых механизмов для бизнеса подрывает доверие и является для многих серьезным вызовом.
Минфин предложил повысить налог на прибыль для IT-компаний
Власти РФ в прошлом году ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен был быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом его сумму можно было снизить вдвое, если обеспечительный платеж был перечислен в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года.
Всего за счет налога на сверхприбыль планировалось привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей. И ожидания от этой меры, как отмечал Силуанов, сработали - сборы превысили прогноз, бюджет по состоянию на 26 декабря получил от компаний по этому налогу 315 миллиардов рублей.
Кабмин РФ с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года ввел гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под них попали, в частности, экспорт меди, цинка, алюминия, золота (выведено из-под пошлин после повышения НДПИ). При курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составляет 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% применяется при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.