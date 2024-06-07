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Силуанов выразил надежду на снижение ставки ЦБ во втором полугодии

Силуанов выразил надежду на снижение ставки ЦБ во втором полугодии - 07.06.2024, ПРАЙМ

Силуанов выразил надежду на снижение ставки ЦБ во втором полугодии

Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ выразил надежду на снижение во втором полугодии инфляции и ключевой ставки Центробанка. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T16:14+0300

2024-06-07T16:14+0300

2024-06-07T16:23+0300

антон силуанов

инфляция в россии

ставка банка россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ выразил надежду на снижение во втором полугодии инфляции и ключевой ставки Центробанка."Те меры, которые мы принимаем в рамках бюджета — мы готовим сбалансированный бюджет, налоговые предложения сейчас рассматриваем — они все-таки дают основания Центробанку держать ставку, не повышая ее. Мы надеемся, что, я говорил уже, инфляция во втором полугодии будет снижаться и ставка тоже", - заявил он в интервью газете "Известия".Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

антон силуанов, инфляция в россии, ставка банка россии