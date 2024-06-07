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Силуанов выразил надежду на снижение ставки ЦБ во втором полугодии - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Силуанов выразил надежду на снижение ставки ЦБ во втором полугодии
Силуанов выразил надежду на снижение ставки ЦБ во втором полугодии - 07.06.2024, ПРАЙМ
Силуанов выразил надежду на снижение ставки ЦБ во втором полугодии
Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ выразил надежду на снижение во втором полугодии инфляции и ключевой ставки Центробанка. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T16:14+0300
2024-06-07T16:23+0300
антон силуанов
инфляция в россии
ставка банка россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ выразил надежду на снижение во втором полугодии инфляции и ключевой ставки Центробанка."Те меры, которые мы принимаем в рамках бюджета — мы готовим сбалансированный бюджет, налоговые предложения сейчас рассматриваем — они все-таки дают основания Центробанку держать ставку, не повышая ее. Мы надеемся, что, я говорил уже, инфляция во втором полугодии будет снижаться и ставка тоже", - заявил он в интервью газете "Известия".Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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антон силуанов, инфляция в россии, ставка банка россии
Антон Силуанов, инфляция в России, ставка Банка России
16:14 07.06.2024 (обновлено: 16:23 07.06.2024)
 
Силуанов выразил надежду на снижение ставки ЦБ во втором полугодии

Силуанов: надеемся, что инфляция РФ и ключевая ставка ЦБ во II полугодии начнут снижаться

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ
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© РИА Новости . Александр Астафьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ выразил надежду на снижение во втором полугодии инфляции и ключевой ставки Центробанка.
"Те меры, которые мы принимаем в рамках бюджета — мы готовим сбалансированный бюджет, налоговые предложения сейчас рассматриваем — они все-таки дают основания Центробанку держать ставку, не повышая ее. Мы надеемся, что, я говорил уже, инфляция во втором полугодии будет снижаться и ставка тоже", - заявил он в интервью газете "Известия".
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
Антон Силуановинфляция в Россииставка Банка России
 
 
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