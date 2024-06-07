https://1prime.ru/20240607/siriya-848969001.html

Россия и Сирия возродят соглашение о сотрудничестве в экономике

Россия и Сирия возродят соглашение о сотрудничестве в экономике - 07.06.2024, ПРАЙМ

Россия и Сирия возродят соглашение о сотрудничестве в экономике

Россия и Сирия в ближайшие дни возродят соглашение о расширении сотрудничества в экономике, оно выведет их на высший стратегический уровень, заявил РИА Новости... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T14:59+0300

2024-06-07T14:59+0300

2024-06-07T15:03+0300

экономика

россия

сирия

пмэф-2024

https://cdnn.1prime.ru/img/84186/67/841866762_31:0:1931:1069_1920x0_80_0_0_3924a22d4e8e8b529eb75885bb75a5be.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Россия и Сирия в ближайшие дни возродят соглашение о расширении сотрудничества в экономике, оно выведет их на высший стратегический уровень, заявил РИА Новости на ПМЭФ министр финансов Сирии Кенан Яги. "В предстоящие дни будет возрождено соглашение о расширении российско-сирийского экономического сотрудничества. Оно выведет сирийско-российские экономические отношения на высший стратегический уровень, это результат визита президента Башара Асада и его встречи с президентом Путиным в 2023 году, которые были ясно направлены на повышение уровня экономических отношений до уровня политических отношений между двумя странами", - сказал министр. Он подчеркнул, что, кроме того, за время работы на ПМЭФ было парафировано важное соглашение в сфере финансов между Минфинами России и Сирии. "Сирийско-российские отношения отличаются разнообразием, есть ряд проектов, которые готовятся к совместному выполнению российскими и сирийскими компаниями. В последние два года Сирия в основном импортировала российскую пшеницу, есть соглашения о финансировании для поддержки экономической деятельности между Сирией и Россией. Есть тема восстановления сектора электроэнергетики и других секторов услуг", - сказал министр.Он подчеркнул, что в Сирии существует приоритет для российских компаний, и Дамаск ждет в стране компании из сфер электроэнергетики, инфраструктуры, водных ресурсов и реконструкции.Президент Сирии Башар Асад приезжал в Россию с визитом в марте 2023 года, тогда он встречался с российским лидером Владимиром Путиным. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия. -0-

сирия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сирия, пмэф-2024