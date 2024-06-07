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Россия и Сирия возродят соглашение о сотрудничестве в экономике - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Россия и Сирия возродят соглашение о сотрудничестве в экономике
Россия и Сирия возродят соглашение о сотрудничестве в экономике - 07.06.2024, ПРАЙМ
Россия и Сирия возродят соглашение о сотрудничестве в экономике
Россия и Сирия в ближайшие дни возродят соглашение о расширении сотрудничества в экономике, оно выведет их на высший стратегический уровень, заявил РИА Новости... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:59+0300
2024-06-07T15:03+0300
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Россия и Сирия в ближайшие дни возродят соглашение о расширении сотрудничества в экономике, оно выведет их на высший стратегический уровень, заявил РИА Новости на ПМЭФ министр финансов Сирии Кенан Яги. "В предстоящие дни будет возрождено соглашение о расширении российско-сирийского экономического сотрудничества. Оно выведет сирийско-российские экономические отношения на высший стратегический уровень, это результат визита президента Башара Асада и его встречи с президентом Путиным в 2023 году, которые были ясно направлены на повышение уровня экономических отношений до уровня политических отношений между двумя странами", - сказал министр. Он подчеркнул, что, кроме того, за время работы на ПМЭФ было парафировано важное соглашение в сфере финансов между Минфинами России и Сирии. "Сирийско-российские отношения отличаются разнообразием, есть ряд проектов, которые готовятся к совместному выполнению российскими и сирийскими компаниями. В последние два года Сирия в основном импортировала российскую пшеницу, есть соглашения о финансировании для поддержки экономической деятельности между Сирией и Россией. Есть тема восстановления сектора электроэнергетики и других секторов услуг", - сказал министр.Он подчеркнул, что в Сирии существует приоритет для российских компаний, и Дамаск ждет в стране компании из сфер электроэнергетики, инфраструктуры, водных ресурсов и реконструкции.Президент Сирии Башар Асад приезжал в Россию с визитом в марте 2023 года, тогда он встречался с российским лидером Владимиром Путиным. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия. -0-
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россия, сирия, пмэф-2024
Экономика, РОССИЯ, СИРИЯ, ПМЭФ-2024
14:59 07.06.2024 (обновлено: 15:03 07.06.2024)
 
Россия и Сирия возродят соглашение о сотрудничестве в экономике

Министр финансов Яги: РФ и Сирия возродят соглашение о сотрудничестве в экономике

© РИА Новости . Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСтраны мира. Сирия
Страны мира. Сирия - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Россия и Сирия в ближайшие дни возродят соглашение о расширении сотрудничества в экономике, оно выведет их на высший стратегический уровень, заявил РИА Новости на ПМЭФ министр финансов Сирии Кенан Яги.
"В предстоящие дни будет возрождено соглашение о расширении российско-сирийского экономического сотрудничества. Оно выведет сирийско-российские экономические отношения на высший стратегический уровень, это результат визита президента Башара Асада и его встречи с президентом Путиным в 2023 году, которые были ясно направлены на повышение уровня экономических отношений до уровня политических отношений между двумя странами", - сказал министр.
Он подчеркнул, что, кроме того, за время работы на ПМЭФ было парафировано важное соглашение в сфере финансов между Минфинами России и Сирии.
"Сирийско-российские отношения отличаются разнообразием, есть ряд проектов, которые готовятся к совместному выполнению российскими и сирийскими компаниями. В последние два года Сирия в основном импортировала российскую пшеницу, есть соглашения о финансировании для поддержки экономической деятельности между Сирией и Россией. Есть тема восстановления сектора электроэнергетики и других секторов услуг", - сказал министр.
Он подчеркнул, что в Сирии существует приоритет для российских компаний, и Дамаск ждет в стране компании из сфер электроэнергетики, инфраструктуры, водных ресурсов и реконструкции.
Президент Сирии Башар Асад приезжал в Россию с визитом в марте 2023 года, тогда он встречался с российским лидером Владимиром Путиным.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия. -0-
 
ЭкономикаРОССИЯСИРИЯПМЭФ-2024
 
 
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