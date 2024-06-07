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Названы сроки завершения испытаний российского водородного судна
Названы сроки завершения испытаний российского водородного судна - 07.06.2024, ПРАЙМ
Названы сроки завершения испытаний российского водородного судна
Sitronics Group планирует завершить испытания судна на водородной установке до конца сезона летней навигации текущего года, рассказал РИА Новости президент... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T06:57+0300
2024-06-07T06:57+0300
2024-06-07T06:57+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Sitronics Group планирует завершить испытания судна на водородной установке до конца сезона летней навигации текущего года, рассказал РИА Новости президент компании Николай Пожидаев в кулуарах ПМЭФ. "Надеемся завершить до конца летнего сезона. Мы попробуем еще поставить установку на другой тип судна", - ответил он на вопрос о завершении испытаний водородного судна. Осенью 2023 года группа провела испытания первого в России электросудна с водородной установкой, которые длились около получаса. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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судостроение, пмэф-2024
Названы сроки завершения испытаний российского водородного судна
Sitronics планирует завершить испытания водородного судна в 2024 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Sitronics Group планирует завершить испытания судна на водородной установке до конца сезона летней навигации текущего года, рассказал РИА Новости президент компании Николай Пожидаев в кулуарах ПМЭФ.
"Надеемся завершить до конца летнего сезона. Мы попробуем еще поставить установку на другой тип судна", - ответил он на вопрос о завершении испытаний водородного судна.
Осенью 2023 года группа провела испытания первого в России электросудна с водородной установкой, которые длились около получаса.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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