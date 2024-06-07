Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов анонсировал первый полет полностью импортозамещенного SJ-100 - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240607/sj-100-848946927.html
Алиханов анонсировал первый полет полностью импортозамещенного SJ-100
Алиханов анонсировал первый полет полностью импортозамещенного SJ-100 - 07.06.2024, ПРАЙМ
Алиханов анонсировал первый полет полностью импортозамещенного SJ-100
Первый полет полностью импортозамещенного ближнемагистрального самолета SJ-100 - с отечественным двигателем ПД-8 - намечен на следующий год, сообщил в интервью... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T10:06+0300
2024-06-07T10:09+0300
sj-100
антон алиханов
импортозамещение
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/84213/08/842130827_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_a4b79d3f5815b14aee7cbead7e976a34.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ - ПРАЙМ. Первый полет полностью импортозамещенного ближнемагистрального самолета SJ-100 - с отечественным двигателем ПД-8 - намечен на следующий год, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов."Насколько я знаю, летные испытания SJ-100 у нас начинаются в следующем году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Министр также прокомментировал раннее анонсированный правительством РФ сдвиг сроков поставок гражданских самолетов."Там целый ряд причин… Понятно, что сертификация требует достаточно большого количества времени, испытаний, и здесь не может быть каких-то поблажек, ускорений или исключений, потому что, как говорят мои коллеги из транспортного блока, эти правила зачастую написаны кровью, и их нужно обязательно соблюсти", - отметил он.При этом Алиханов подчеркнул, что несмотря на перенос сроков, общее количество запланированных к выпуску в РФ магистральных самолетов до 2030 года останется неизменным: производственные и сертификационные процессы запараллелены.SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240606/minpromtorg-848923490.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84213/08/842130827_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_d2d041aa52cb2993fc828f8f74651c65.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
sj-100, антон алиханов, импортозамещение, пмэф-2024
SJ-100, Антон Алиханов, импортозамещение, ПМЭФ-2024
10:06 07.06.2024 (обновлено: 10:09 07.06.2024)
 
Алиханов анонсировал первый полет полностью импортозамещенного SJ-100

Алиханов: первый полет полностью импортозамещенного самолета SJ-100 намечен на 2025 год

© РИА Новости . Пресс-служба Минпромторга | Перейти в медиабанкSJ-100 "Суперджет"
SJ-100 Суперджет - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Пресс-служба Минпромторга
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ - ПРАЙМ. Первый полет полностью импортозамещенного ближнемагистрального самолета SJ-100 - с отечественным двигателем ПД-8 - намечен на следующий год, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Насколько я знаю, летные испытания SJ-100 у нас начинаются в следующем году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Министр также прокомментировал раннее анонсированный правительством РФ сдвиг сроков поставок гражданских самолетов.
"Там целый ряд причин… Понятно, что сертификация требует достаточно большого количества времени, испытаний, и здесь не может быть каких-то поблажек, ускорений или исключений, потому что, как говорят мои коллеги из транспортного блока, эти правила зачастую написаны кровью, и их нужно обязательно соблюсти", - отметил он.
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Алиханов сохранит основную команду Минпромторга
Вчера, 16:45
При этом Алиханов подчеркнул, что несмотря на перенос сроков, общее количество запланированных к выпуску в РФ магистральных самолетов до 2030 года останется неизменным: производственные и сертификационные процессы запараллелены.
SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
SJ-100Антон АлихановимпортозамещениеПМЭФ-2024
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала