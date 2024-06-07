https://1prime.ru/20240607/sj-100-848946927.html

Алиханов анонсировал первый полет полностью импортозамещенного SJ-100

Алиханов анонсировал первый полет полностью импортозамещенного SJ-100 - 07.06.2024, ПРАЙМ

Алиханов анонсировал первый полет полностью импортозамещенного SJ-100

Первый полет полностью импортозамещенного ближнемагистрального самолета SJ-100 - с отечественным двигателем ПД-8 - намечен на следующий год, сообщил в интервью... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T10:06+0300

2024-06-07T10:06+0300

2024-06-07T10:09+0300

sj-100

антон алиханов

импортозамещение

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ - ПРАЙМ. Первый полет полностью импортозамещенного ближнемагистрального самолета SJ-100 - с отечественным двигателем ПД-8 - намечен на следующий год, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов."Насколько я знаю, летные испытания SJ-100 у нас начинаются в следующем году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Министр также прокомментировал раннее анонсированный правительством РФ сдвиг сроков поставок гражданских самолетов."Там целый ряд причин… Понятно, что сертификация требует достаточно большого количества времени, испытаний, и здесь не может быть каких-то поблажек, ускорений или исключений, потому что, как говорят мои коллеги из транспортного блока, эти правила зачастую написаны кровью, и их нужно обязательно соблюсти", - отметил он.При этом Алиханов подчеркнул, что несмотря на перенос сроков, общее количество запланированных к выпуску в РФ магистральных самолетов до 2030 года останется неизменным: производственные и сертификационные процессы запараллелены.SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240606/minpromtorg-848923490.html

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sj-100, антон алиханов, импортозамещение, пмэф-2024