https://1prime.ru/20240607/sj-100-848946927.html
Алиханов анонсировал первый полет полностью импортозамещенного SJ-100
Алиханов анонсировал первый полет полностью импортозамещенного SJ-100 - 07.06.2024, ПРАЙМ
Алиханов анонсировал первый полет полностью импортозамещенного SJ-100
Первый полет полностью импортозамещенного ближнемагистрального самолета SJ-100 - с отечественным двигателем ПД-8 - намечен на следующий год, сообщил в интервью... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T10:06+0300
2024-06-07T10:06+0300
2024-06-07T10:09+0300
sj-100
антон алиханов
импортозамещение
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ - ПРАЙМ. Первый полет полностью импортозамещенного ближнемагистрального самолета SJ-100 - с отечественным двигателем ПД-8 - намечен на следующий год, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов."Насколько я знаю, летные испытания SJ-100 у нас начинаются в следующем году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Министр также прокомментировал раннее анонсированный правительством РФ сдвиг сроков поставок гражданских самолетов."Там целый ряд причин… Понятно, что сертификация требует достаточно большого количества времени, испытаний, и здесь не может быть каких-то поблажек, ускорений или исключений, потому что, как говорят мои коллеги из транспортного блока, эти правила зачастую написаны кровью, и их нужно обязательно соблюсти", - отметил он.При этом Алиханов подчеркнул, что несмотря на перенос сроков, общее количество запланированных к выпуску в РФ магистральных самолетов до 2030 года останется неизменным: производственные и сертификационные процессы запараллелены.SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240606/minpromtorg-848923490.html
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sj-100, антон алиханов, импортозамещение, пмэф-2024
SJ-100, Антон Алиханов, импортозамещение, ПМЭФ-2024
Алиханов анонсировал первый полет полностью импортозамещенного SJ-100
Алиханов: первый полет полностью импортозамещенного самолета SJ-100 намечен на 2025 год
С.-ПЕТЕРБУРГ - ПРАЙМ. Первый полет полностью импортозамещенного ближнемагистрального самолета SJ-100 - с отечественным двигателем ПД-8 - намечен на следующий год, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Насколько я знаю, летные испытания SJ-100 у нас начинаются в следующем году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Министр также прокомментировал раннее анонсированный правительством РФ сдвиг сроков поставок гражданских самолетов.
"Там целый ряд причин… Понятно, что сертификация требует достаточно большого количества времени, испытаний, и здесь не может быть каких-то поблажек, ускорений или исключений, потому что, как говорят мои коллеги из транспортного блока, эти правила зачастую написаны кровью, и их нужно обязательно соблюсти", - отметил он.
Алиханов сохранит основную команду Минпромторга
При этом Алиханов подчеркнул, что несмотря на перенос сроков, общее количество запланированных к выпуску в РФ магистральных самолетов до 2030 года останется неизменным: производственные и сертификационные процессы запараллелены.
SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.