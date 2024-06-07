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Мантуров назвал сроки принятия решения по новому имени SJ-100

Мантуров назвал сроки принятия решения по новому имени SJ-100 - 07.06.2024, ПРАЙМ

Мантуров назвал сроки принятия решения по новому имени SJ-100

Окончательного решения по новому названию SJ-100 пока не принято, но его озвучат уже в ближайшем будущем: есть наибольшее одобрение по одному варианту, сообщил... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T10:46+0300

2024-06-07T10:46+0300

2024-06-07T10:48+0300

россия

sj-100

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Окончательного решения по новому названию SJ-100 пока не принято, но его озвучат уже в ближайшем будущем: есть наибольшее одобрение по одному варианту, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый вице-премьер РФ Денис Мантуров."Окончательная точка не стоит, но мы склоняемся уже к окончательному варианту, который, наверное, в ближайшем будущем будем озвучивать", - сказал он, отвечая на вопрос о переименовании импортозамещенного SJ-100.В мае в интервью РБК глава "Ростеха" Сергей Чемезов отмечал, что это самолет может быть переименован в "Яковлев".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, sj-100