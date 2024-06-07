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Мантуров назвал сроки принятия решения по новому имени SJ-100 - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Мантуров назвал сроки принятия решения по новому имени SJ-100
Мантуров назвал сроки принятия решения по новому имени SJ-100 - 07.06.2024, ПРАЙМ
Мантуров назвал сроки принятия решения по новому имени SJ-100
Окончательного решения по новому названию SJ-100 пока не принято, но его озвучат уже в ближайшем будущем: есть наибольшее одобрение по одному варианту, сообщил... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T10:46+0300
2024-06-07T10:48+0300
россия
sj-100
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Окончательного решения по новому названию SJ-100 пока не принято, но его озвучат уже в ближайшем будущем: есть наибольшее одобрение по одному варианту, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый вице-премьер РФ Денис Мантуров."Окончательная точка не стоит, но мы склоняемся уже к окончательному варианту, который, наверное, в ближайшем будущем будем озвучивать", - сказал он, отвечая на вопрос о переименовании импортозамещенного SJ-100.В мае в интервью РБК глава "Ростеха" Сергей Чемезов отмечал, что это самолет может быть переименован в "Яковлев".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, sj-100
РОССИЯ, SJ-100
10:46 07.06.2024 (обновлено: 10:48 07.06.2024)
 
Мантуров назвал сроки принятия решения по новому имени SJ-100

Мантуров: финального решения по новому имени SJ-100 пока нет, но его скоро озвучат

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Окончательного решения по новому названию SJ-100 пока не принято, но его озвучат уже в ближайшем будущем: есть наибольшее одобрение по одному варианту, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Окончательная точка не стоит, но мы склоняемся уже к окончательному варианту, который, наверное, в ближайшем будущем будем озвучивать", - сказал он, отвечая на вопрос о переименовании импортозамещенного SJ-100.
В мае в интервью РБК глава "Ростеха" Сергей Чемезов отмечал, что это самолет может быть переименован в "Яковлев".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
РОССИЯSJ-100
 
 
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