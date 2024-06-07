https://1prime.ru/20240607/smeshariki-848952755.html

История "Смешариков" вытеснила бестселлер Тинькова из топ-5

История "Смешариков" вытеснила бестселлер Тинькова из топ-5 - 07.06.2024, ПРАЙМ

История "Смешариков" вытеснила бестселлер Тинькова из топ-5

История коммерческого успеха проекта "Смешарики" вытеснила из пятерки лидеров бизнес-сегмента бестселлер Олега Тинькова (признан иноагентом в РФ) "Бизнес без... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T11:28+0300

2024-06-07T11:28+0300

2024-06-07T11:28+0300

россия

книги

смешарики

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. История коммерческого успеха проекта "Смешарики" вытеснила из пятерки лидеров бизнес-сегмента бестселлер Олега Тинькова (признан иноагентом в РФ) "Бизнес без MBA", сообщили РИА Новости в пресс-службе книжной сети "Читай-город" по итогам исследования. "В дни проведения ПМЭФ сеть книжных магазинов "Читай-город" задалась вопросом, книги каких российских предпринимателей и бизнесменов вызывают наибольший интерес читателей... История коммерческого успеха "Смешариков" вытеснила из топ-5 бестселлер Олега Тинькова", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в 2022 году в топ-5 российских авторов по бизнесу входила книга Тинькова "Бизнес без MBA", а этом году она опустилась с четвертого места на десятое. В то же время "Смешарики. История культовой вселенной" Марии Корниловой, вышедшая в январе 2024 года, занимает четвертое место по продажам в штуках. В пятерку лидеров российских авторов бизнес-сегмента также вошли Максим Ильяхов и Людмила Сарычева с книгой "Пиши, сокращай-2025. Как создавать сильный текст", Максим Батырев с двумя произведениями "45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя" и "45 татуировок продавана. Правила для тех, кто продает и управляет продажами", автор книги "Капитал. Как сколотить капитал, как его не потерять и почему нам его так не хватает" Алексей Марков, а также Игорь Рызов с "Кремлёвской школой переговоров". Абсолютным лидером продаж стала книга о работе с текстом, отметили в пресс-службе. По мнению экспертов, эта тема важна для всех сфер бизнеса от блогинга до банкинга, так как искусство коммуникации служит драйвером успеха любой компании. В весенний период 2024 года было продано 5528 экземпляров авторов из топ-5, из них 30% пришлось на новинку "Пиши, сокращай-2025". Составляя топ лидеров, исследователи проанализировали топ-100 раздела бизнес-литературы за март-май 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, активные события которого повлияли на российский бизнес. Они также отметили, что в целом в сравнении период к периоду в разделе бизнес-литературы есть незначительное падение продаж в штуках (-2,4%). С марта по май 2024 года россияне купили более 120 тысяч книг из раздела "Экономика. Управление. Бизнес". Аналитики отметили, что в топ-100 российских авторов только четыре автора-женщины: Людмила Сарычева ("Пиши, сокращай", соавтор Максима Ильяхова), Мария Корнилова ("Смешарики. История культовой вселенной"), Василиса Глядешкина ("Деньги: от карманных до своих. Самое важное о финансах подростку, который хочет уверенно чувствовать себя в будущем") и Александра Жаркова ("SETTERS: Команды, которые меняют мир").

https://1prime.ru/20240225/843159533.html

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россия, книги, смешарики