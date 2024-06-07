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Глава РСПП Шохин призвал поощрять бизнес к сокращению работников - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Глава РСПП Шохин призвал поощрять бизнес к сокращению работников
Глава РСПП Шохин призвал поощрять бизнес к сокращению работников - 07.06.2024, ПРАЙМ
Глава РСПП Шохин призвал поощрять бизнес к сокращению работников
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал поощрять предприятия к сокращению работников и снимать ограничения на... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T15:03+0300
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рспп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал поощрять предприятия к сокращению работников и снимать ограничения на сверхурочную работу в условиях нехватки трудовых ресурсов в России.Работники, по его словам, в свою очередь смогут проходить переобучение и перераспределяться в другие места, сказал Шохин в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ПМЭФ. Кроме того, по словам главы РСПП, сейчас в России действует много ограничений на "экстенсивное использование рабочей силы" - это сверхурочные работы, дополнительные смены на производстве. При этом предприятия часто не могут нанять нужное количество сотрудников."Надо посмотреть, можно коллективным договором между профсоюзом и работодателем найти оптимальное решение, чтобы они (работники – ред.) и деньги могли получить, и не сгорели на работе, как говорилось раньше", - сказал Шохин.
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рспп, александр шохин, пмэф-2024
РСПП, Александр Шохин, ПМЭФ-2024
15:03 07.06.2024 (обновлено: 15:04 07.06.2024)
 
Глава РСПП Шохин призвал поощрять бизнес к сокращению работников

Глава РСПП Шохин призвал поощрять бизнес в России к сокращению работников

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РСПП Александр Шохин
Президент РСПП Александр Шохин
© Фотохост-агентство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал поощрять предприятия к сокращению работников и снимать ограничения на сверхурочную работу в условиях нехватки трудовых ресурсов в России.
Работники, по его словам, в свою очередь смогут проходить переобучение и перераспределяться в другие места, сказал Шохин в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ПМЭФ.
Кроме того, по словам главы РСПП, сейчас в России действует много ограничений на "экстенсивное использование рабочей силы" - это сверхурочные работы, дополнительные смены на производстве. При этом предприятия часто не могут нанять нужное количество сотрудников.
"Надо посмотреть, можно коллективным договором между профсоюзом и работодателем найти оптимальное решение, чтобы они (работники – ред.) и деньги могли получить, и не сгорели на работе, как говорилось раньше", - сказал Шохин.
Александр Шохин - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
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РСППАлександр ШохинПМЭФ-2024
 
 
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