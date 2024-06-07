https://1prime.ru/20240607/sokraschenie-848969683.html
Глава РСПП Шохин призвал поощрять бизнес к сокращению работников
Глава РСПП Шохин призвал поощрять бизнес к сокращению работников - 07.06.2024, ПРАЙМ
Глава РСПП Шохин призвал поощрять бизнес к сокращению работников
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал поощрять предприятия к сокращению работников и снимать ограничения на... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T15:03+0300
2024-06-07T15:03+0300
2024-06-07T15:04+0300
рспп
александр шохин
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/77219/00/772190063_0:129:1500:973_1920x0_80_0_0_00b5b9e19a925caa169ace7236251abf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал поощрять предприятия к сокращению работников и снимать ограничения на сверхурочную работу в условиях нехватки трудовых ресурсов в России.Работники, по его словам, в свою очередь смогут проходить переобучение и перераспределяться в другие места, сказал Шохин в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ПМЭФ. Кроме того, по словам главы РСПП, сейчас в России действует много ограничений на "экстенсивное использование рабочей силы" - это сверхурочные работы, дополнительные смены на производстве. При этом предприятия часто не могут нанять нужное количество сотрудников."Надо посмотреть, можно коллективным договором между профсоюзом и работодателем найти оптимальное решение, чтобы они (работники – ред.) и деньги могли получить, и не сгорели на работе, как говорилось раньше", - сказал Шохин.
https://1prime.ru/20240425/modernizatsiya-847702357.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77219/00/772190063_16:0:1484:1101_1920x0_80_0_0_10266644c1a394e1d35d6d65efff0033.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рспп, александр шохин, пмэф-2024
РСПП, Александр Шохин, ПМЭФ-2024
Глава РСПП Шохин призвал поощрять бизнес к сокращению работников
Глава РСПП Шохин призвал поощрять бизнес в России к сокращению работников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал поощрять предприятия к сокращению работников и снимать ограничения на сверхурочную работу в условиях нехватки трудовых ресурсов в России.
Работники, по его словам, в свою очередь смогут проходить переобучение и перераспределяться в другие места, сказал Шохин в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ПМЭФ.
Кроме того, по словам главы РСПП, сейчас в России действует много ограничений на "экстенсивное использование рабочей силы" - это сверхурочные работы, дополнительные смены на производстве. При этом предприятия часто не могут нанять нужное количество сотрудников.
"Надо посмотреть, можно коллективным договором между профсоюзом и работодателем найти оптимальное решение, чтобы они (работники – ред.) и деньги могли получить, и не сгорели на работе, как говорилось раньше", - сказал Шохин.
Шохин рассказал, что ждет бизнес от модернизации налоговой системы