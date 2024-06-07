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ГК "Самолет" и Совкомбанк будут сотрудничать при реализации инвестпроектов

ГК "Самолет" и Совкомбанк будут сотрудничать при реализации инвестпроектов - 07.06.2024, ПРАЙМ

ГК "Самолет" и Совкомбанк будут сотрудничать при реализации инвестпроектов

Группа "Самолет" и Совкомбанк планируют наладить взаимодействие в области инвестиционных проектов в сфере недвижимости. Соглашение о сотрудничестве в рамках... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T14:23+0300

2024-06-07T14:23+0300

2024-06-07T14:48+0300

группа самолет

совкомбанк

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МОСКВА, 7 июн – ПРАЙМ. Группа "Самолет" и Совкомбанк планируют наладить взаимодействие в области инвестиционных проектов в сфере недвижимости. Соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ подписали заместитель председателя правления — глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов и член Совета директоров, управляющий партнер Группы "Самолет" Александр Прыгунков. Стороны договорились совместно развивать и укреплять сотрудничество при строительстве жилой и коммерческой недвижимости в регионах России. Приоритетными выбраны инвестиционные проекты по созданию жилых комплексов. Глобальная цель партнерства — содействовать развитию инфраструктуры и экономики регионов России. В рамках соглашения группа "Самолет" будет готовить предложения о реализации проектов, разрабатывать их финансовые модели, привлекать кредиты и акционерные займы. Совкомбанк будет участвовать в проектах в качестве финансового консультанта, организатора финансирования и кредитора. "Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере реализации инвестпроектов является закономерным развитием нашего партнерства. В рамках соглашения банк будет принимать участие в разработке финансовых моделей проектов, проводить анализ финансовых аспектов и возможностей привлечения внешнего финансирования, оказывать услуги по организации долгового финансирования в проекты. Мы уверены, что объединение наших усилий позитивно отразится на социально-экономическом и инфраструктурном развитии субъектов Российской Федерации", — отметил Автухов. Партнерство двух компаний построено на принципах взаимных интересов, паритетности, взаимопомощи, объединения сил и средств. Соглашение действует один год с возможностью пролонгации. По словам Прыгункова, большой опыт и высокий уровень экспертности Совкомбанка поможет партнерам совместно реализовывать социально значимые проекты по всей стране. Соглашение о сотрудничестве подразумевает не только помощь в финансировании, но и активное участие банка в разработке финансовых моделей. "Это значит, что мы сможем создавать еще более точные финансовые прогнозы, просчитывать риски и совершенствовать бизнес-процессы. Надеюсь, что наше партнерство продлится не один год и только укрепится со временем", - отметил он.

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группа самолет, совкомбанк