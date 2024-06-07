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Совкомбанк и LEGENDA будут сотрудничать в рамках проекта "Большой, 67"

Совкомбанк и LEGENDA будут сотрудничать в рамках проекта "Большой, 67" - 07.06.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк и LEGENDA будут сотрудничать в рамках проекта "Большой, 67"

Совкомбанк и холдинг LEGENDA подписали на площадке Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T14:45+0300

2024-06-07T14:45+0300

2024-06-07T14:45+0300

совкомбанк

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МОСКВА, 7 июн – ПРАЙМ. Совкомбанк и холдинг LEGENDA подписали на площадке Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие программы устойчивого развития среди участников строительства проекта "Большой, 67". Эксклюзивное сотрудничество LEGENDA и Совкомбанка будет осуществляться на базе проектного финансирования "Большой, 67". Согласно документу, планируется разработка и внедрение ESG-принципов экологической, социальной и корпоративной ответственности не только девелопером, но и его партнерами – поставщиками и подрядчиками, задействованными в процессе строительства дома и напрямую влияющие на его результат. "Придерживаясь ESG-принципов, мы расширяем направления сотрудничества с застройщиками и вовлекаем в зеленые проекты партнеров сразу со всей цепочкой поставок. Уверены, что вместе с LEGENDA мы создали продукт, соответствующий лучшим практикам устойчивого развития", - сказал заместитель председателя правления – глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов. "Мы уверены, что четко выстроенная система сотрудничества ответственных девелоперов с надежными подрядчиками и поставщиками, разделяющими ESG-принципы, позволит повышать уровень жилых проектов в соответствии с запросами современных покупателей", - отметил руководитель холдинга LEGENDA Василий Селиванов. Совместная деятельность участников строительства, разделяющих принципы устойчивого развития, с одной стороны, демонстрирует их ответственность, с другой – создает синергетический эффект в вопросе качества конечного продукта. Компании также смогут рассчитывать на дополнительные преференции от Совкомбанка с точки зрения кредитования и банковского обслуживания, а также участвовать в специальных мероприятиях по вопросам достижения целей устойчивого развития.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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