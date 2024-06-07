https://1prime.ru/20240607/spbmtsb--848943060.html

В СПбМТСБ рассказали о мерах по предотвращению серого экспорта топлива

В СПбМТСБ рассказали о мерах по предотвращению серого экспорта топлива - 07.06.2024, ПРАЙМ

В СПбМТСБ рассказали о мерах по предотвращению серого экспорта топлива

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) работает над расширением доступа к данным о внебиржевых сделках с нефтепродуктами для... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T09:18+0300

2024-06-07T09:18+0300

2024-06-07T09:18+0300

россия

спбмтсб

топливо

https://cdnn.1prime.ru/img/84220/73/842207332_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e4ed4278463a67d7361fe40726b92150.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) работает над расширением доступа к данным о внебиржевых сделках с нефтепродуктами для предотвращения серого экспорта, планирует завершить эту работу в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ президент торговой площадки Игорь Артемьев. "Когда начинают серый экспорт организовывать, это нам не нравится, как и правительству это не нравится. Учитывая, что границы ЕАЭС у нас открыты, мы можем представить, что (например - ред.) из Казахстана (топливо - ред.) может идти в другие страны, идти куда угодно, и отловить это будет трудно", - сказал он, отмечая, что серый экспорт приводит к искусственному дефициту на внутреннем рынке. "Для того, чтобы это изменить, мы делаем сейчас систему модернизации 892-го поставления правительства. Это так называемая регистрация внебиржевых сделок. Мы сейчас вносим туда вместе с Центральным банком дополнения. Надеемся в течение полугода эту большую нормативную работу завершить", - добавил Артемьев. Так, когда компании будут перепродавать по договорам топливо, они будут обязаны передавать данные о сделках в СПбМТСБ. Соответственно, торговая площадка вместе с ФНС и ФТС смогут отслеживать всю цепочку поставки нефтепродуктов. "То есть мы достраиваем систему регистрации внебиржевых контрактов уже на новом, современном уровне. Любые незаконные операции мы сможем видеть по точкам перепродажи и базисам поставки. И мы намерены этой информацией делиться со всеми государственными органами", - пояснил Артемьев. "Мы сейчас под руководством вице-премьера Александра Новака вместе с ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти - ред.) отрабатываем эти изменения в правительстве. На это уйдет еще какое-то количество времени, но мы сделаем в 2025 году", - заключил он. Сейчас, согласно документу, СПбМТСБ ведет реестр внебиржевых сделок с нефтепродуктами, которые осуществляются только в крупном опте - объемом не менее 60 тонн. Кроме того, на сегодняшний день в реестр не попадают сделки с топливом, изначально приобретенным на бирже. Правительство России в прошлом году вводило запрет на экспорт бензина и дизтоплива, власти рассчитывали таким образом пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под серым экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене. Согласно правилам торгов СПбМТСБ на рынке нефтепродуктов, товар, который приобретается на бирже, должен быть поставлен на территорию России. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240607/nefteprodukty-848940965.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, спбмтсб, топливо