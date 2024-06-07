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Раскрыто, какое понятие войдет в систему образование вместо бакалавра

Раскрыто, какое понятие войдет в систему образование вместо бакалавра - 07.06.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, какое понятие войдет в систему образование вместо бакалавра

Студентов, которые в России окончат высшее учебное заведение в рамках обновленной системы высшего образования, будут называть специалистами, рассказал РИА... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T06:17+0300

2024-06-07T06:17+0300

2024-06-07T06:17+0300

образование

дмитрий чернышенко

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Студентов, которые в России окончат высшее учебное заведение в рамках обновленной системы высшего образования, будут называть специалистами, рассказал РИА Новости зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ранее министр образования и науки Валерий Фальков рассказал, что со следующего года из системы высшего образования России исчезнет термин "бакалавр". В стране останется высшее образование, а также высшее специализированное образование. Студенты, которые сейчас уже проходят обучение по программам бакалавриата, смогут закончить его без перехода на новую систему. "Они будут специалистами в различных областях. И самое важное, что эти специалисты будут ориентированы на те потребности, которые есть в нашей экономике", - объяснил Чернышенко. При этом он добавил, что контрольные цифры приёма по программам среднего профессионального и высшего образования, а также структура подготовки кадров будут синхронизированы со спросом, имеющимся в субъектах РФ. По словам вице-премьера, все изменения в системе высшего образования будут комфортными и незаметными для студентов. "Мы делаем так, чтобы на них это никак не отразилось, чтобы дипломы, которые выдавались в разное время, имели одинаковую профессиональную ценность", - сказал он.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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образование, дмитрий чернышенко, пмэф-2024