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Запад создает в СМИ восприятие России как врага, заявил экс-разведчик США

Запад создает в СМИ восприятие России как врага, заявил экс-разведчик США - 07.06.2024, ПРАЙМ

Запад создает в СМИ восприятие России как врага, заявил экс-разведчик США

Западные мировые игроки создают для России образ врага в СМИ. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T12:56+0300

2024-06-07T12:56+0300

2024-06-07T12:56+0300

россия

пмэф

скотт риттер

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Западные мировые игроки создают для России образ врага в СМИ. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер.В этой связи экс-разведчик добавил, что западные страны просто не могут принять реальность, в котороя Россия врагом не является."Правительство США, европейские правительства действительно являются конспираторами. В СМИ они создают восприятие России как врага и используют это восприятие для того, чтобы собирать ресурсы военные, дипломатические и политические. То есть Россия должна считаться врагом, который достоин конфронтации", - поделился своим мнением эксперт Риттер в ходе сессии "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?" на полях ПМЭФ.Ранее Риттер рассказывал РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. Риттер пообещал оспорить решение об изъятии у него паспорта властями США. При этом Риттер говорил о том, что все равно примет участи в ПМЭФ, поэтому он выступал по видеосвязи. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

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россия, пмэф, скотт риттер, сша