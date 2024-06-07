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Запад создает в СМИ восприятие России как врага, заявил экс-разведчик США - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Запад создает в СМИ восприятие России как врага, заявил экс-разведчик США
Запад создает в СМИ восприятие России как врага, заявил экс-разведчик США - 07.06.2024, ПРАЙМ
Запад создает в СМИ восприятие России как врага, заявил экс-разведчик США
Западные мировые игроки создают для России образ врага в СМИ. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T12:56+0300
2024-06-07T12:56+0300
россия
пмэф
скотт риттер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Западные мировые игроки создают для России образ врага в СМИ. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер.В этой связи экс-разведчик добавил, что западные страны просто не могут принять реальность, в котороя Россия врагом не является."Правительство США, европейские правительства действительно являются конспираторами. В СМИ они создают восприятие России как врага и используют это восприятие для того, чтобы собирать ресурсы военные, дипломатические и политические. То есть Россия должна считаться врагом, который достоин конфронтации", - поделился своим мнением эксперт Риттер в ходе сессии "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?" на полях ПМЭФ.Ранее Риттер рассказывал РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. Риттер пообещал оспорить решение об изъятии у него паспорта властями США. При этом Риттер говорил о том, что все равно примет участи в ПМЭФ, поэтому он выступал по видеосвязи. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
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россия, пмэф, скотт риттер, сша
РОССИЯ, ПМЭФ, Скотт Риттер, США
12:56 07.06.2024
 
Запад создает в СМИ восприятие России как врага, заявил экс-разведчик США

Риттер: западные правительства создают в СМИ восприятие России как врага

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Западные мировые игроки создают для России образ врага в СМИ. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер.
В этой связи экс-разведчик добавил, что западные страны просто не могут принять реальность, в котороя Россия врагом не является.
"Правительство США, европейские правительства действительно являются конспираторами. В СМИ они создают восприятие России как врага и используют это восприятие для того, чтобы собирать ресурсы военные, дипломатические и политические. То есть Россия должна считаться врагом, который достоин конфронтации", - поделился своим мнением эксперт Риттер в ходе сессии "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?" на полях ПМЭФ.
Скотт Риттер - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
Запланированная засада. В США не дали Риттеру вылететь на ПМЭФ
4 июня, 11:10
Ранее Риттер рассказывал РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. Риттер пообещал оспорить решение об изъятии у него паспорта властями США. При этом Риттер говорил о том, что все равно примет участи в ПМЭФ, поэтому он выступал по видеосвязи.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
 
РОССИЯПМЭФСкотт РиттерСША
 
 
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