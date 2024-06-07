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Путин рассказал, что получают США благодаря монополии доллара

Путин рассказал, что получают США благодаря монополии доллара - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, что получают США благодаря монополии доллара

Соединенные Штаты, используя монополию доллара, выкачивают ресурсы из других стран, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T17:50+0300

2024-06-07T17:50+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты, используя монополию доллара, выкачивают ресурсы из других стран, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. "Мы не можем паразитировать на ком бы то ни было, как это делают, скажем, в Соединенных Штатах. Вот у них уровень уровень дефицита торгового баланса, текущего счета торгового баланса, триллион долларов в год. Триллион у США. Это что такое? Здесь всем людям, думаю, будет понятно, о чем я говорю. Это и есть неоколониализм в его современном издании", - подчеркнул он.По его словам, США благодаря этой схеме потребляют на триллион долларов больше, чем производят."Используя монопольное положение доллара, Соединенные Штаты потребляют на триллион долларов в год больше, чем производят, выкачивают как бы эти ресурсы из других стран", - сказал Путин. При этом глава государства подчеркнул, что Россия никогда не вела себя как колониалист, подобно Соединенным Штатам."Но мы так себя вести не можем, у нас нет такой монополии на мировую валюту, как на доллар в США. И мы не ведем себя и никогда не вели себя как колониалисты или неоколониалисты", - сказал ПутинПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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пмэф-2024, владимир путин, сша, колониализм