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Путин рассказал, что получают США благодаря монополии доллара - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал, что получают США благодаря монополии доллара
Путин рассказал, что получают США благодаря монополии доллара - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, что получают США благодаря монополии доллара
Соединенные Штаты, используя монополию доллара, выкачивают ресурсы из других стран, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T17:50+0300
2024-06-07T17:50+0300
экономика
пмэф-2024
владимир путин
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колониализм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты, используя монополию доллара, выкачивают ресурсы из других стран, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. "Мы не можем паразитировать на ком бы то ни было, как это делают, скажем, в Соединенных Штатах. Вот у них уровень уровень дефицита торгового баланса, текущего счета торгового баланса, триллион долларов в год. Триллион у США. Это что такое? Здесь всем людям, думаю, будет понятно, о чем я говорю. Это и есть неоколониализм в его современном издании", - подчеркнул он.По его словам, США благодаря этой схеме потребляют на триллион долларов больше, чем производят."Используя монопольное положение доллара, Соединенные Штаты потребляют на триллион долларов в год больше, чем производят, выкачивают как бы эти ресурсы из других стран", - сказал Путин. При этом глава государства подчеркнул, что Россия никогда не вела себя как колониалист, подобно Соединенным Штатам."Но мы так себя вести не можем, у нас нет такой монополии на мировую валюту, как на доллар в США. И мы не ведем себя и никогда не вели себя как колониалисты или неоколониалисты", - сказал ПутинПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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пмэф-2024, владимир путин, сша, колониализм
Экономика, ПМЭФ-2024, Владимир Путин, США, Колониализм
17:50 07.06.2024
 
Путин рассказал, что получают США благодаря монополии доллара

Путин: США выкачивают ресурсы из других стран, используя монополию доллара

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пленарном заседании, ПМЭФ-2024
Владимир Путин на пленарном заседании, ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты, используя монополию доллара, выкачивают ресурсы из других стран, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Мы не можем паразитировать на ком бы то ни было, как это делают, скажем, в Соединенных Штатах. Вот у них уровень уровень дефицита торгового баланса, текущего счета торгового баланса, триллион долларов в год. Триллион у США. Это что такое? Здесь всем людям, думаю, будет понятно, о чем я говорю. Это и есть неоколониализм в его современном издании", - подчеркнул он.
По его словам, США благодаря этой схеме потребляют на триллион долларов больше, чем производят.
Статуя Свободы в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Путин рассказал, сколько США задолжали мировой экономике
17:42
"Используя монопольное положение доллара, Соединенные Штаты потребляют на триллион долларов в год больше, чем производят, выкачивают как бы эти ресурсы из других стран", - сказал Путин.
При этом глава государства подчеркнул, что Россия никогда не вела себя как колониалист, подобно Соединенным Штатам.
"Но мы так себя вести не можем, у нас нет такой монополии на мировую валюту, как на доллар в США. И мы не ведем себя и никогда не вели себя как колониалисты или неоколониалисты", - сказал Путин
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаПМЭФ-2024Владимир ПутинСШАКолониализм
 
 
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