https://1prime.ru/20240607/ssha-848991262.html

СМИ: запасы снарядов США истощены на фоне конфликтов в Израиле и Украине

СМИ: запасы снарядов США истощены на фоне конфликтов в Израиле и Украине - 07.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: запасы снарядов США истощены на фоне конфликтов в Израиле и Украине

Запасы снарядов в США были истощены в последние месяцы на фоне конфликтов на Украине и в Израиле, США не могут производить артиллерийские снаряды с достаточной... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T21:36+0300

2024-06-07T21:36+0300

2024-06-07T21:36+0300

вооружения

сша

украина

израиль

снаряды

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg

МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Запасы снарядов в США были истощены в последние месяцы на фоне конфликтов на Украине и в Израиле, США не могут производить артиллерийские снаряды с достаточной для противостояния России скоростью, передает Bloomberg. "Наземные войны по-прежнему выигрываются пулями и артиллерийскими снарядами. США не могут производить последние достаточно быстро... Теперь США тратят более пяти миллиардов долларов на реконструкцию устаревших заводов..., чтобы к концу следующего года выпускать по 100 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров ежемесячно. Это мобилизация, которая по своей скорости и размаху не похожа ни на что со времен Второй мировой войны", — говорится в сообщении агентства. Конфликт на Украине ознаменовал возврат к эпохе ведения боевых действий, к которой США не были готовы. В связи с этим американская армия вынуждена "играть в догонялки", производя большое количество боеприпасов, реконструируя старые заводы и строя новые.Ранее сообщалось, что министр армии США Кристин Уормут открыла завод в штате Техас, где будут производиться компоненты артиллерийских снарядов для Украины. США планируют к концу следующего года довести выпуск 155-миллиметровых снарядов до 100 тысяч единиц в месяц против 14 тысяч до начала конфликта на Украине. Bloomberg ранее сообщало, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.

https://1prime.ru/20240607/yadernyy-arsenal-848990885.html

сша

украина

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, израиль, снаряды