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СМИ: запасы снарядов США истощены на фоне конфликтов в Израиле и Украине - 07.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ: запасы снарядов США истощены на фоне конфликтов в Израиле и Украине
СМИ: запасы снарядов США истощены на фоне конфликтов в Израиле и Украине - 07.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: запасы снарядов США истощены на фоне конфликтов в Израиле и Украине
Запасы снарядов в США были истощены в последние месяцы на фоне конфликтов на Украине и в Израиле, США не могут производить артиллерийские снаряды с достаточной... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T21:36+0300
2024-06-07T21:36+0300
вооружения
сша
украина
израиль
снаряды
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Запасы снарядов в США были истощены в последние месяцы на фоне конфликтов на Украине и в Израиле, США не могут производить артиллерийские снаряды с достаточной для противостояния России скоростью, передает Bloomberg. "Наземные войны по-прежнему выигрываются пулями и артиллерийскими снарядами. США не могут производить последние достаточно быстро... Теперь США тратят более пяти миллиардов долларов на реконструкцию устаревших заводов..., чтобы к концу следующего года выпускать по 100 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров ежемесячно. Это мобилизация, которая по своей скорости и размаху не похожа ни на что со времен Второй мировой войны", — говорится в сообщении агентства. Конфликт на Украине ознаменовал возврат к эпохе ведения боевых действий, к которой США не были готовы. В связи с этим американская армия вынуждена "играть в догонялки", производя большое количество боеприпасов, реконструируя старые заводы и строя новые.Ранее сообщалось, что министр армии США Кристин Уормут открыла завод в штате Техас, где будут производиться компоненты артиллерийских снарядов для Украины. США планируют к концу следующего года довести выпуск 155-миллиметровых снарядов до 100 тысяч единиц в месяц против 14 тысяч до начала конфликта на Украине. Bloomberg ранее сообщало, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.
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сша, украина, израиль, снаряды
Вооружения, США, УКРАИНА, ИЗРАИЛЬ, снаряды
21:36 07.06.2024
 
СМИ: запасы снарядов США истощены на фоне конфликтов в Израиле и Украине

Bloomberg: США не могут производить снаряды достаточно быстро

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Запасы снарядов в США были истощены в последние месяцы на фоне конфликтов на Украине и в Израиле, США не могут производить артиллерийские снаряды с достаточной для противостояния России скоростью, передает Bloomberg.
"Наземные войны по-прежнему выигрываются пулями и артиллерийскими снарядами. США не могут производить последние достаточно быстро... Теперь США тратят более пяти миллиардов долларов на реконструкцию устаревших заводов..., чтобы к концу следующего года выпускать по 100 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров ежемесячно. Это мобилизация, которая по своей скорости и размаху не похожа ни на что со времен Второй мировой войны", — говорится в сообщении агентства.
Конфликт на Украине ознаменовал возврат к эпохе ведения боевых действий, к которой США не были готовы. В связи с этим американская армия вынуждена "играть в догонялки", производя большое количество боеприпасов, реконструируя старые заводы и строя новые.
Ранее сообщалось, что министр армии США Кристин Уормут открыла завод в штате Техас, где будут производиться компоненты артиллерийских снарядов для Украины. США планируют к концу следующего года довести выпуск 155-миллиметровых снарядов до 100 тысяч единиц в месяц против 14 тысяч до начала конфликта на Украине.
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Bloomberg ранее сообщало, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.
 
ВооруженияСШАУКРАИНАИЗРАИЛЬснаряды
 
 
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