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США утверждают, что открыты для предложений России по стратстабильности
США утверждают, что открыты для предложений России по стратстабильности - 07.06.2024, ПРАЙМ
США утверждают, что открыты для предложений России по стратстабильности
США не исключают переговоры с РФ по обсуждению контроля над вооружениями и стратстабильности до завершения конфликта на Украине, заявил РИА Новости специальный... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T23:12+0300
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ВАШИНГТОН, 7 июн — ПРАЙМ. США не исключают переговоры с РФ по обсуждению контроля над вооружениями и стратстабильности до завершения конфликта на Украине, заявил РИА Новости специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди. "Я не могу ответить на этот вопрос без наличия конкретного предложения", — сообщил он агентству на вопрос о том, возможны ли переговоры, в том числе, на уровне лидеров, до завершения украинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. Ранее Вадди заявил, что США продолжат соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до тех пор, пока Россия делает то же самое.ДСНВ — двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Он был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года, сменив договор СНВ-I, истёкший в декабре 2009 года.
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сша, россия, дснв, приостановка дснв
Вооружения, США, РОССИЯ, ДСНВ, приостановка ДСНВ
США утверждают, что открыты для предложений России по стратстабильности
Белый дом: США открыты для предложений России по стратегической стабильности
ВАШИНГТОН, 7 июн — ПРАЙМ. США не исключают переговоры с РФ по обсуждению контроля над вооружениями и стратстабильности до завершения конфликта на Украине, заявил РИА Новости специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.
"Я не могу ответить на этот вопрос без наличия конкретного предложения", — сообщил он агентству на вопрос о том, возможны ли переговоры, в том числе, на уровне лидеров, до завершения украинского конфликта.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Ранее Вадди заявил, что США продолжат соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до тех пор, пока Россия делает то же самое.
В США прокомментировали соблюдение норм ДСНВ
ДСНВ — двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Он был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года, сменив договор СНВ-I, истёкший в декабре 2009 года.