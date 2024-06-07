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Чекунков рассказал, когда может стартовать проект Северного широтного хода - 07.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Чекунков рассказал, когда может стартовать проект Северного широтного хода
Чекунков рассказал, когда может стартовать проект Северного широтного хода - 07.06.2024, ПРАЙМ
Чекунков рассказал, когда может стартовать проект Северного широтного хода
Проект Северного широтного хода (СШХ) может быть реализован после снижения ключевой ставки ЦБ РФ, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T08:36+0300
2024-06-07T08:36+0300
экономика
железная дорога
северный широтный ход
алексей чекунков
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Проект Северного широтного хода (СШХ) может быть реализован после снижения ключевой ставки ЦБ РФ, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Стратегически этот проект (СШХ – ред.) нужно реализовать. Замкнуть по северной хорде запад и восток, соединить. Когда остается 300 километров, в масштабах нашей страны это нужно сделать. Проект дорогой. Там большие мосты. Идет финализация базы транспортной, грузопотока. Когда будет финализирована, будет принято решение. Чтобы реализовать этот проект, нужно задействовать средства Фонда национального благосостояния. Одна из причин (приостановки проекта – ред.) – высокая процентная ставка, которая проекты ГЧП делает менее конкурентоспособными. Она не навечно. Когда процентная ставка опустится, тогда, думаю, наступит момент эпохальных проектов: и моста на Сахалин, и СШХ", - сказал министр. Он отметил, что реализация таких проектов привязана к уровню ключевой ставки. "Когда ставка 17 процентов, а банковский кредит 20 процентов, о таких масштабных проектах разговаривать нет смысла, ни одна финансовая модель их не выдержит. Мы ждем понижения ставки. Готовность высокая. Проектные решения большей частью сделаны. Очень Ямал заинтересован в этом… В условиях высокой процентной ставки и напряжённых региональных бюджетов проекты ГЧП тяжело летают", - отметил Чекунков. При этом, по его словам, в экономике все циклично, и спрос на товары российского экспорта остается высоким. "Экономика быстро перестраивается – если старые рынки замыкаются, новые открываются. В этом смысле я обоснованный оптимист. Считаю, что наступает время любых мегапроектов", - добавил Чекунков. Концессионное соглашение по созданию железнодорожного СШХ было подписано в октябре 2018 года. Предполагалось, что новая ветка обеспечит значительное сокращение протяженности транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей. Кроме того, реализация проекта должна способствовать решению проблемы перегруженности существующего южного маршрута, выходящего на Транссибирскую магистраль. В ноябре 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство на объектах СШХ на Ямале пока приостановлено, но перспективы реализации проекта сохраняются. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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40
железная дорога, северный широтный ход, алексей чекунков, пмэф-2024
Экономика, железная дорога, Северный широтный ход, Алексей Чекунков, ПМЭФ-2024
08:36 07.06.2024
 
Чекунков рассказал, когда может стартовать проект Северного широтного хода

Чекунков: проект Северного широтного хода может стартовать после снижения ставки ЦБ

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанк% Современная жилая застройка в Салехарде
% Современная жилая застройка в Салехарде - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Мария Плотникова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Проект Северного широтного хода (СШХ) может быть реализован после снижения ключевой ставки ЦБ РФ, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Стратегически этот проект (СШХ – ред.) нужно реализовать. Замкнуть по северной хорде запад и восток, соединить. Когда остается 300 километров, в масштабах нашей страны это нужно сделать. Проект дорогой. Там большие мосты. Идет финализация базы транспортной, грузопотока. Когда будет финализирована, будет принято решение. Чтобы реализовать этот проект, нужно задействовать средства Фонда национального благосостояния. Одна из причин (приостановки проекта – ред.) – высокая процентная ставка, которая проекты ГЧП делает менее конкурентоспособными. Она не навечно. Когда процентная ставка опустится, тогда, думаю, наступит момент эпохальных проектов: и моста на Сахалин, и СШХ", - сказал министр.
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08:32
Он отметил, что реализация таких проектов привязана к уровню ключевой ставки.
"Когда ставка 17 процентов, а банковский кредит 20 процентов, о таких масштабных проектах разговаривать нет смысла, ни одна финансовая модель их не выдержит. Мы ждем понижения ставки. Готовность высокая. Проектные решения большей частью сделаны. Очень Ямал заинтересован в этом… В условиях высокой процентной ставки и напряжённых региональных бюджетов проекты ГЧП тяжело летают", - отметил Чекунков.
При этом, по его словам, в экономике все циклично, и спрос на товары российского экспорта остается высоким.
"Экономика быстро перестраивается – если старые рынки замыкаются, новые открываются. В этом смысле я обоснованный оптимист. Считаю, что наступает время любых мегапроектов", - добавил Чекунков.
Концессионное соглашение по созданию железнодорожного СШХ было подписано в октябре 2018 года. Предполагалось, что новая ветка обеспечит значительное сокращение протяженности транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей. Кроме того, реализация проекта должна способствовать решению проблемы перегруженности существующего южного маршрута, выходящего на Транссибирскую магистраль. В ноябре 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство на объектах СШХ на Ямале пока приостановлено, но перспективы реализации проекта сохраняются.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
Экономикажелезная дорогаСеверный широтный ходАлексей ЧекунковПМЭФ-2024
 
 
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