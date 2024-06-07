https://1prime.ru/20240607/stavka-848960860.html
ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки
ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки - 07.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки
Банк России впервые в этом году дал направленный сигнал по ключевой ставке - допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании - и указал, что период... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:33+0300
2024-06-07T13:33+0300
2024-06-07T14:00+0300
банк россии
россия
ставка
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5776f6605cf526df59402e0195df8c3.jpg
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Банк России впервые в этом году дал направленный сигнал по ключевой ставке - допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании - и указал, что период поддержания жесткости денежно-кредитных условий в экономике может продлиться существенно дольше, чем ожидалось ранее.ЦБ в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд. В феврале, когда ужесточение политики было поставлено на паузу, регулятор не дал стандартной формулировки сигнала по своим дальнейшим действиям, вместо этого указал, что ожидает продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда пояснила, что такой сигнал по ключевой ставке можно считать нейтральным. В марте сигнал был полностью сохранен.В апреле ЦБ этот сигнал оставил, но немного его ужесточил, указав, что ожидает теперь более длительное время поддержания жесткости ДКП, чем прогнозировал ранее."Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле", - сказано в сообщении ЦБ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_429543a2cf8fffdcce959e8fdf92b284.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ставка
Банк России, РОССИЯ, ставка
ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки
ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Банк России впервые в этом году дал направленный сигнал по ключевой ставке - допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании - и указал, что период поддержания жесткости денежно-кредитных условий в экономике может продлиться существенно дольше, чем ожидалось ранее.
ЦБ в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд. В феврале, когда ужесточение политики было поставлено на паузу, регулятор не дал стандартной формулировки сигнала по своим дальнейшим действиям, вместо этого указал, что ожидает продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда пояснила, что такой сигнал по ключевой ставке можно считать нейтральным. В марте сигнал был полностью сохранен.
В апреле ЦБ этот сигнал оставил, но немного его ужесточил, указав, что ожидает теперь более длительное время поддержания жесткости ДКП, чем прогнозировал ранее.
"Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле", - сказано в сообщении ЦБ.