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ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки - 07.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки
ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки - 07.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки
Банк России впервые в этом году дал направленный сигнал по ключевой ставке - допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании - и указал, что период... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:33+0300
2024-06-07T14:00+0300
банк россии
россия
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Банк России впервые в этом году дал направленный сигнал по ключевой ставке - допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании - и указал, что период поддержания жесткости денежно-кредитных условий в экономике может продлиться существенно дольше, чем ожидалось ранее.ЦБ в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд. В феврале, когда ужесточение политики было поставлено на паузу, регулятор не дал стандартной формулировки сигнала по своим дальнейшим действиям, вместо этого указал, что ожидает продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда пояснила, что такой сигнал по ключевой ставке можно считать нейтральным. В марте сигнал был полностью сохранен.В апреле ЦБ этот сигнал оставил, но немного его ужесточил, указав, что ожидает теперь более длительное время поддержания жесткости ДКП, чем прогнозировал ранее."Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле", - сказано в сообщении ЦБ.
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Банк России, РОССИЯ, ставка
13:33 07.06.2024 (обновлено: 14:00 07.06.2024)
 
ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки

ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Банк России впервые в этом году дал направленный сигнал по ключевой ставке - допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании - и указал, что период поддержания жесткости денежно-кредитных условий в экономике может продлиться существенно дольше, чем ожидалось ранее.
ЦБ в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд. В феврале, когда ужесточение политики было поставлено на паузу, регулятор не дал стандартной формулировки сигнала по своим дальнейшим действиям, вместо этого указал, что ожидает продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда пояснила, что такой сигнал по ключевой ставке можно считать нейтральным. В марте сигнал был полностью сохранен.
В апреле ЦБ этот сигнал оставил, но немного его ужесточил, указав, что ожидает теперь более длительное время поддержания жесткости ДКП, чем прогнозировал ранее.
"Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле", - сказано в сообщении ЦБ.
 
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